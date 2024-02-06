泉水爆發一陣酥麻！新竹工程師偷吃人妻挨告　反控丈夫一起3P

▲新竹人夫偷吃青梅竹馬女友人，兩人鹹濕對話被妻子看到被告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹已婚工程師阿偉(化名)偷吃人妻小珊(化名)，兩人熱烈討論性愛過程說「感覺一股暖流流出」、「一進去的時候，我感覺到妳應該是一陣酥麻，聽聲音就聽得出來」，被雙方配偶發現姦情怒告。新竹地院審理，判兩人侵害配偶權，需連帶賠償阿偉的妻子40萬，另阿偉得再賠小珊的丈夫30萬元。可上訴。

判決指出，阿偉和小珊從小學就是同鄉好友，兩人長大後各自婚嫁，仍透過臉書訊息互稱「老公、老婆」，大聊鹹濕性愛話題，還常相約在特定地點單獨出遊並發生性關係，被雙方配偶發現，阿偉妻子怒提離婚，並向兩人求償100萬元，小珊的丈夫也向阿偉求償1百萬。

全案審理時，阿偉辯稱他因和小珊丈夫有債務糾紛，遭到仙人跳。小珊丈夫於前年9月25日連絡他，聲稱想增進夫妻情趣，邀請他到摩鐵進行3P。阿偉拿出雙方訊息佐證，內容包含「要找4人房」、「要先買酒來壓壓驚」、「不要再喝(酒)了等一下會沒有感覺」、「要先沖澡」等語，阿偉表示，就算他有侵權，因目前被公司裁員，也無法賠這麼多。

小珊丈夫解釋，因當時新冠疫情爆發，阿偉可能太久沒唱歌，突然被他約唱很訝異，才表示要喝酒壓壓驚，因為他擔心阿偉喝醉難以持續歡唱，才叫他不要喝太多酒，且小珊習慣出門前先洗澡，當天卻還沒洗，阿偉也因為稍早參加烤肉，身上有烤肉味，因此雙方提到洗澡。小珊則堅決否認有3P，稱那天還有帶小孩去，大家只是在摩鐵唱歌。

法官檢視相關證據，認為小珊丈夫說詞可採信，且當日聚會結束後，阿偉叮嚀小珊的丈夫「剛剛拿給你的維他命D3記得1天3滴可以抵抗自由基及防癌」、「別熬夜 熬夜抵抗力會變差」等對話，並無3人剛做愛結束的情形，若當日小珊的丈夫同意阿偉和小珊發生性關係，阿偉後續也不需私下偷偷和小珊來往。

法官又檢視阿偉和小珊的訊息，內容包含「感覺一股暖流流出，內褲一攤一片」、「是妳的，還是我的呢」、「彼此混合型」、「昨天啊，把老婆的屁屁扒開的時候啊，發現，妳的水好多，整支○○好濕」、「臉紅紅了啦，泉水爆發，湧出」、「妳知道嗎，每次啊，○○一進去的時候，我感覺到妳應該是一陣酥麻，聽聲音就聽得出來，老婆」，可見兩人已侵害配偶權，需連帶賠償阿偉妻子40萬元，另阿偉再賠小珊丈夫30萬元。可上訴。