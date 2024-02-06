只當15天「日本小姐」！烏克蘭佳麗改口認不倫　主動解約退回后冠

▲烏克蘭裔的椎野拿下日本小姐冠軍，不料卻被爆出與「筋肉醫師」發展婚外情。（圖／翻攝自IG，下同）

記者閔文昱／綜合報導

烏克蘭裔的26歲正妹椎野卡洛琳娜（椎野カロリーナ），近日因奪得第56屆日本小姐后冠，成為日本小姐選美比賽各獎項中首位歐洲出身的選手，不過因爆出與知名整形醫師發展婚外情引發爭議。對此，椎野卡洛琳娜先是否認傳聞，不料5日又改口承認有不當男女關係，除主動與經紀公司解約外，也將日本小姐后冠退還，結束15天日本小姐頭銜。

椎野卡洛琳娜近日被《週刊文春》爆料，與號稱「筋肉醫師」的知名已婚醫師前田拓摩交往，對方不但曾出版書籍，還簽約經紀公司，兩人最初只是一起吃飯的朋友，但隨後越來越親密，甚至還被男方邀約到家中約會。

消息曝光後，椎野卡洛琳娜的經紀公司先是在X發文澄清強調，與本人確認過，兩人並沒有發生週刊所說的婚外情「不貞行為」。日本小姐選美比賽的主辦單位也力挺椎野並稱，從報導中可以明顯得知是男方欺騙她，椎野也是受害者，並無過錯。

不過，男方卻在Instagram發布手寫道歉信坦承，兩人確實有約會並見面一段時間，只是兩人接觸時，自己的確隱瞞已婚身分，不過椎野卡洛琳娜得知後，便拒絕與他繼續來往，而他現在也已經離婚。

隨著爭議越演越烈，椎野卡洛琳娜的經紀公司5日發表聲明指出，經進一步確認，已證實椎野卡洛琳因不知對方已婚身分而開始交往，但後續得知真相後，仍選擇繼續交往，強調椎野卡洛琳是因「太害怕」才會在第一時間隱瞞真相。

椎野卡洛琳娜5日也在Instagram發文坦承，她先前向經紀公司說明的內容中有與事實不符的地方，對於支持她的粉絲感到非常抱歉，也鄭重向前田先生的妻子、家人及其他相關人士道歉，為此她已退還日本小姐后冠，並主動與經紀公司解約，「對於做出背叛的行為，再次向大家致歉」。