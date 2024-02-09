堅持四點每天少浪費兩小時　把「死時間」過成「活時間」

▲充分掌握利用自己的時間，可以幫助提升效率。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

記者洪菱鞠／綜合報導

好像做了什麼、又好像沒做什麼，不知不覺地，時間就悄悄溜走了。想要學會時間管理擺脫窮忙，得先解決「把時間用在哪？」的問題，這時候不妨詳細紀錄自己的一天都做了什麼，好好檢視一番，才不會虛度光陰，成長類書籍暢銷作者、百萬粉絲自媒體經營者粥左羅，在個人新書《最高效益的時間管理》中分享四招，如何有效實現每天少浪費兩小時並且妥善利用，成為一名高效人士。

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作者：粥左羅

摘自：時報出版《最高效益的時間管理：用目標管理時間，打造爆發性成長的一年》

●精選書摘

如果沒有刻意記錄過時間、感知過時間，我們就很難知道自己每天浪費了多少時間。如果做好管理，大部分人都可以做到每天少浪費兩小時。

一、時刻提醒，減少閒聊

開始記錄時間消費後，我發現閒聊絕對是我浪費時間的一大原因。有一次我在辦公室打開一本書，然後在時間管理本上寫下：下午兩點十分─閱讀《原則》。

我準備讀會兒書，剛讀了兩段話，某個同事拋出她剛看到的一則社會新聞，一個同事回應了幾句，然後我跟另外一個同事也加入。閒聊了一會後，我準備繼續閱讀，這時候我看了一下時間，驚訝地發現，十五分鐘已經過去了。後來我刻意記錄，發現有時候一陣斷斷續續的閒聊，浪費的時間超過三十分鐘。如果大家一起吃飯必然少不了閒聊，我們可以輕鬆地把三十分鐘的午餐時間拖到一小時以上。

如果沒有記錄時間消費這個習慣，我很可能以為，在辦公室中那種隨時發起的閒聊，每次也就花幾分鐘，但其實很多時候都遠不止於如此。回想一下，一天下來，我們都會閒聊幾次，加起來每天就會浪費不少時間。這種閒聊有些是某個人隨機發起的，有些是因為兩個人對接工作，順便閒聊了一會兒，有些是幾個人要開會討論東西，不經意就閒聊起 來了。

同時，我們也要警惕通訊軟體中的閒聊。有的人每天要回覆很多人的訊息，回覆時斷斷續續夾雜著很多閒聊。使用WeChat 、Line等社交軟體談工作時一定要速戰速決，不要遲遲不結束一段對話。許多人很容易在不經意間陷入長時間的閒聊，因此我們要時刻提醒自己：別閒聊了，別加入，快停下，去做事。

我們還需要刻意練習如何主動結束一段談話。我觀察到一個現象，很多人跟別人聊天談事時，明明已經聊完事情了，但倆人都不太會主動結束談話，於是繼續找話題聊，你一句我一句，只要對方不結束，自己也不知道怎麼結束，從而浪費掉很多時間。我們要成為主動結束對話說再見的人，成為主動結束網路聊天說下次再聊的人，成為主動結束談話說要回去繼續工作的人，成為說出希望有機會再見面的人。

二、立即行動，減少神遊

神遊也是很多人一天中浪費時間的主因。當我開始記錄時間消費後，發現有些時間的消費不好記錄，比如我有時候五點五十分起床，然後我記錄的第一件事的開始時間是六點十分。中間的二十分鐘去哪裡了？我很難判定自己在這二十分鐘裡做了哪件具體的事，我既沒有玩手機，也沒有思考問題，也沒有為開始工作做準備，好像就是神遊了一會兒。我刻意地感知自己過的每一天，發現這種情況在一天中並不少見。我有時候在時間管理本上寫下：下午三點二十分─做××，然後半小時過去了，突然發現自己還沒開始，但剛才好像又什麼都沒做。

這種意識和潛意識的混雜，讓我們走神、拖延、無所事事，這種狀態我稱之為神遊。瞭解這一點後，當出現這種情況時，我們要不斷提醒自己：幹活！立即行動！刻意用意識來對抗神遊。

三、調節時間，錯峰做事

錯峰，就是避開高峰。一天的時間是固定的，但做事的時間是可調節的。我們掌握了錯峰原理後，可以節省很多時間，實現個人時間的最優分配和利用。

比如，誰規定午餐必須要在十二點左右吃？我剛做新媒體編輯的那半年多裡，每天都要追熱門時事、寫文章，但我作為新手，寫作速度比較慢，捨不得浪費時間。我發現一到吃飯時間，乘坐電梯下樓時都要排隊，吃飯也要拿號碼牌，回來乘坐電梯上樓時也會很擠，常常在午餐這件事上要花至少一小時的時間。所以我開始錯峰吃飯，每天下午一點半後去吃飯，這時候坐電梯不用排隊，吃飯也不用拿號碼牌，一路暢通，基本在三十分鐘以內就能吃完。

如果你能養成早起的習慣，避開上班高峰期，錯峰出行，也可以減少時間的浪費。晚上下班後，可以養成多工作一個小時的習慣，當然也可以拿下班後的一個小時來讀書、學習，以實現錯峰出行。如果你跟別人合租，早睡早起可以讓你錯峰洗漱、錯峰用廁所等，可以節省出不少等待的時間。

日常生活中做很多事情時也可以運用錯峰原理，比如去商場買東西，中午以後人很多，晚上人非常多，如果上午十點去就可以錯峰；去超市購物，避開週末；理髮，避開週末；旅行，如果條件允許，避開節慶假日。以往我們在生活中花了很多時間去等待、排隊，這些時間的浪費是最沒有價值的。

四、碎片時間，充分利用

每個人每天都有很多碎片時間，這些時間是最容易被浪費掉的，一天下來，這樣的時間加起來並不少。碎片時間高頻率出現在上班路上、下班路上、等餐、等車、購物排隊、結帳排隊時，也出現在出差趕高鐵、趕飛機的路上，以及候機、候車時等。這裡就不一一羅列了。

對於很多這種時間，我們其實可以利用起來。這些碎片時間同時還是「死時間」。有本書叫《失控的自信》（Ego is the Enemy），裡面提到一個觀點：一個人一生的時間可以分為兩種，「活時間」和「死時間」。「死時間」即不由我們控制、不得不去做某些事情的時間，比如通勤、吃飯等的時間；「活時間」是我們可以自由選擇、行動的時間，比如你在週末可以讀書、看電影、逛街等。你可以在「活時間」裡「死去」，也可以在「死時間」裡「存活」，關鍵在於你是選擇主動改變還是被動接受。換句話說，你的態度，可能讓「活時間」變成「死時間」，也可以把「死時間」變成「活時間」。

在《失控的自信》裡，有一個人叫瑪律克姆，他因為犯罪被判處十年有期徒刑，接下來他將面臨整整十年的「死時間」。但瑪律克姆在獄中慢慢開始反省，他決定不能再這樣頹廢下去了，自己必須「活」下去。他開始學習，讀所有能從監獄圖書館借到的書，對一本書從頭到尾讀完還不夠，還要一個字一個字地全部手抄下來。別人在監獄裡渾渾噩噩度日，瑪律克姆卻掌握了越來越多的知識，甚至開始寫作。

日後回憶起來，他說道：「從那時起一直到出獄的每一分鐘，我要麼在圖書館裡看書，要麼躺在床鋪上看書。我讀了歷史、社會學、宗教學、文學等方面的經典著作。」監獄成了他的學堂，他甚至完全不覺得自己是在被關押。用他自己的話來說：「我從沒感覺如此自由過。」

每個人的生活裡都有長長短短、各種各樣的「死時間」。不同的是，有人會放任這些時間「死去」，排隊就是排隊，等餐就是等餐，他們沒有意識到自己其實才是時間的主人。聰明的人會積極地把所有「死時間」盤活，使看起來被動的「安排」變成可以主動干預的「選擇」，並從中發掘出能為己所用的東西，從而獲得成長。

你可以在這些時間裡做些什麼呢？

閱讀十頁書；

聽兩節音頻課程；

讀一篇網路深度報導；

整理自己的手機相簿；

回顧一下當天的工作，做復盤反思；

提前思考一下當天接下來要做的工作；

集中回覆郵件或訊息；

回覆同事或下屬某項工作；

規劃一下明天、下週或下月的工作。

這些事情，很多都能在碎片時間裡完成。

除了以上所說的「死時間」，我們還有一些比較特殊的「活時間」可以用來做這些事。在相對大一點的工作任務的空檔，做完一個大項目累了休息時，做某個重要工作不在狀態時，都可以見縫插針地處理一下上面的事情。如果你不用碎片時間處理這些事情，最終還是要專門抽時間來完成。

★本圖、文經時報出版授權，節錄自《最高效益的時間管理：用目標管理時間，打造爆發性成長的一年》一書。