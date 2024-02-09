　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

堅持四點每天少浪費兩小時　把「死時間」過成「活時間」

▲民眾有問題常常第一時間就Google，且對心理師大多有誤解。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

充分掌握利用自己的時間，可以幫助提升效率。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

記者洪菱鞠／綜合報導

好像做了什麼、又好像沒做什麼，不知不覺地，時間就悄悄溜走了。想要學會時間管理擺脫窮忙，得先解決「把時間用在哪？」的問題，這時候不妨詳細紀錄自己的一天都做了什麼，好好檢視一番，才不會虛度光陰，成長類書籍暢銷作者、百萬粉絲自媒體經營者粥左羅，在個人新書《最高效益的時間管理》中分享四招，如何有效實現每天少浪費兩小時並且妥善利用，成為一名高效人士。

《最高效益的時間管理：用目標管理時間，打造爆發性成長的一年》（圖／時報出版提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

作者：粥左羅
摘自：時報出版《最高效益的時間管理：用目標管理時間，打造爆發性成長的一年》
●精選書摘

如果沒有刻意記錄過時間、感知過時間，我們就很難知道自己每天浪費了多少時間。如果做好管理，大部分人都可以做到每天少浪費兩小時。

一、時刻提醒，減少閒聊
開始記錄時間消費後，我發現閒聊絕對是我浪費時間的一大原因。有一次我在辦公室打開一本書，然後在時間管理本上寫下：下午兩點十分─閱讀《原則》。

我準備讀會兒書，剛讀了兩段話，某個同事拋出她剛看到的一則社會新聞，一個同事回應了幾句，然後我跟另外一個同事也加入。閒聊了一會後，我準備繼續閱讀，這時候我看了一下時間，驚訝地發現，十五分鐘已經過去了。後來我刻意記錄，發現有時候一陣斷斷續續的閒聊，浪費的時間超過三十分鐘。如果大家一起吃飯必然少不了閒聊，我們可以輕鬆地把三十分鐘的午餐時間拖到一小時以上。

如果沒有記錄時間消費這個習慣，我很可能以為，在辦公室中那種隨時發起的閒聊，每次也就花幾分鐘，但其實很多時候都遠不止於如此。回想一下，一天下來，我們都會閒聊幾次，加起來每天就會浪費不少時間。這種閒聊有些是某個人隨機發起的，有些是因為兩個人對接工作，順便閒聊了一會兒，有些是幾個人要開會討論東西，不經意就閒聊起 來了。

同時，我們也要警惕通訊軟體中的閒聊。有的人每天要回覆很多人的訊息，回覆時斷斷續續夾雜著很多閒聊。使用WeChat 、Line等社交軟體談工作時一定要速戰速決，不要遲遲不結束一段對話。許多人很容易在不經意間陷入長時間的閒聊，因此我們要時刻提醒自己：別閒聊了，別加入，快停下，去做事。

我們還需要刻意練習如何主動結束一段談話。我觀察到一個現象，很多人跟別人聊天談事時，明明已經聊完事情了，但倆人都不太會主動結束談話，於是繼續找話題聊，你一句我一句，只要對方不結束，自己也不知道怎麼結束，從而浪費掉很多時間。我們要成為主動結束對話說再見的人，成為主動結束網路聊天說下次再聊的人，成為主動結束談話說要回去繼續工作的人，成為說出希望有機會再見面的人。

二、立即行動，減少神遊
神遊也是很多人一天中浪費時間的主因。當我開始記錄時間消費後，發現有些時間的消費不好記錄，比如我有時候五點五十分起床，然後我記錄的第一件事的開始時間是六點十分。中間的二十分鐘去哪裡了？我很難判定自己在這二十分鐘裡做了哪件具體的事，我既沒有玩手機，也沒有思考問題，也沒有為開始工作做準備，好像就是神遊了一會兒。我刻意地感知自己過的每一天，發現這種情況在一天中並不少見。我有時候在時間管理本上寫下：下午三點二十分─做××，然後半小時過去了，突然發現自己還沒開始，但剛才好像又什麼都沒做。

這種意識和潛意識的混雜，讓我們走神、拖延、無所事事，這種狀態我稱之為神遊。瞭解這一點後，當出現這種情況時，我們要不斷提醒自己：幹活！立即行動！刻意用意識來對抗神遊。

三、調節時間，錯峰做事
錯峰，就是避開高峰。一天的時間是固定的，但做事的時間是可調節的。我們掌握了錯峰原理後，可以節省很多時間，實現個人時間的最優分配和利用。

比如，誰規定午餐必須要在十二點左右吃？我剛做新媒體編輯的那半年多裡，每天都要追熱門時事、寫文章，但我作為新手，寫作速度比較慢，捨不得浪費時間。我發現一到吃飯時間，乘坐電梯下樓時都要排隊，吃飯也要拿號碼牌，回來乘坐電梯上樓時也會很擠，常常在午餐這件事上要花至少一小時的時間。所以我開始錯峰吃飯，每天下午一點半後去吃飯，這時候坐電梯不用排隊，吃飯也不用拿號碼牌，一路暢通，基本在三十分鐘以內就能吃完。

如果你能養成早起的習慣，避開上班高峰期，錯峰出行，也可以減少時間的浪費。晚上下班後，可以養成多工作一個小時的習慣，當然也可以拿下班後的一個小時來讀書、學習，以實現錯峰出行。如果你跟別人合租，早睡早起可以讓你錯峰洗漱、錯峰用廁所等，可以節省出不少等待的時間。

日常生活中做很多事情時也可以運用錯峰原理，比如去商場買東西，中午以後人很多，晚上人非常多，如果上午十點去就可以錯峰；去超市購物，避開週末；理髮，避開週末；旅行，如果條件允許，避開節慶假日。以往我們在生活中花了很多時間去等待、排隊，這些時間的浪費是最沒有價值的。

四、碎片時間，充分利用
每個人每天都有很多碎片時間，這些時間是最容易被浪費掉的，一天下來，這樣的時間加起來並不少。碎片時間高頻率出現在上班路上、下班路上、等餐、等車、購物排隊、結帳排隊時，也出現在出差趕高鐵、趕飛機的路上，以及候機、候車時等。這裡就不一一羅列了。

對於很多這種時間，我們其實可以利用起來。這些碎片時間同時還是「死時間」。有本書叫《失控的自信》（Ego is the Enemy），裡面提到一個觀點：一個人一生的時間可以分為兩種，「活時間」和「死時間」。「死時間」即不由我們控制、不得不去做某些事情的時間，比如通勤、吃飯等的時間；「活時間」是我們可以自由選擇、行動的時間，比如你在週末可以讀書、看電影、逛街等。你可以在「活時間」裡「死去」，也可以在「死時間」裡「存活」，關鍵在於你是選擇主動改變還是被動接受。換句話說，你的態度，可能讓「活時間」變成「死時間」，也可以把「死時間」變成「活時間」。

在《失控的自信》裡，有一個人叫瑪律克姆，他因為犯罪被判處十年有期徒刑，接下來他將面臨整整十年的「死時間」。但瑪律克姆在獄中慢慢開始反省，他決定不能再這樣頹廢下去了，自己必須「活」下去。他開始學習，讀所有能從監獄圖書館借到的書，對一本書從頭到尾讀完還不夠，還要一個字一個字地全部手抄下來。別人在監獄裡渾渾噩噩度日，瑪律克姆卻掌握了越來越多的知識，甚至開始寫作。

日後回憶起來，他說道：「從那時起一直到出獄的每一分鐘，我要麼在圖書館裡看書，要麼躺在床鋪上看書。我讀了歷史、社會學、宗教學、文學等方面的經典著作。」監獄成了他的學堂，他甚至完全不覺得自己是在被關押。用他自己的話來說：「我從沒感覺如此自由過。」

每個人的生活裡都有長長短短、各種各樣的「死時間」。不同的是，有人會放任這些時間「死去」，排隊就是排隊，等餐就是等餐，他們沒有意識到自己其實才是時間的主人。聰明的人會積極地把所有「死時間」盤活，使看起來被動的「安排」變成可以主動干預的「選擇」，並從中發掘出能為己所用的東西，從而獲得成長。

你可以在這些時間裡做些什麼呢？

閱讀十頁書；
聽兩節音頻課程；
讀一篇網路深度報導；
整理自己的手機相簿；
回顧一下當天的工作，做復盤反思；
提前思考一下當天接下來要做的工作；
集中回覆郵件或訊息；
回覆同事或下屬某項工作；
規劃一下明天、下週或下月的工作。

這些事情，很多都能在碎片時間裡完成。
除了以上所說的「死時間」，我們還有一些比較特殊的「活時間」可以用來做這些事。在相對大一點的工作任務的空檔，做完一個大項目累了休息時，做某個重要工作不在狀態時，都可以見縫插針地處理一下上面的事情。如果你不用碎片時間處理這些事情，最終還是要專門抽時間來完成。

★本圖、文經時報出版授權，節錄自《最高效益的時間管理：用目標管理時間，打造爆發性成長的一年》一書。

ET快訊
財富女神負債千萬→10億身家！　公開5致富法
無印良品員工春節收「紅包100元」傻眼　怒：還是折價券
過年不想回婆家！　她1招「躲過年夜飯」
吃不懂過年常見「1高檔食材」！　引共鳴：有苦味
小S逼出王少偉告白！直球認了許藍方　3對來賓被牽紅線
子瑜衣開3大洞「穿超辣」！　畫面震撼100萬人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

1讚1美金！網紅醫師加碼安太座　陳志金補刀喊：大家快來添財火

狂吸萬人跟直播　《甄嬛傳》有多好看？網列3優點：宮鬥劇天花板

大掃除症候群！清潔員年前生意爆棚「手不舉」　醫曝：三招舒緩

堅持四點每天少浪費兩小時　把「死時間」過成「活時間」

哥哥「娶了弟弟老婆」！她曝亂倫內幕：生完孩才離婚

初三「要睡到自然醒」　命理師曝原因：走親拜年都不用

過年不想回婆家！她出1招「躲過年夜飯」　網讚聰明：好主意

吃不懂過年「1高檔食材」！他自嘲窮人嘴引共鳴：吃完有苦味

早上不能洗澡！過年「8大禁忌」不要犯　小心衰一整年

強烈大陸冷氣團達標！台北現11.9低溫　鄭明典：過年天氣會漸入佳境

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

隋棠「小三登門找正宮」激怒柯叔元　她「伸手進褲襠」挑逗...淪陷熱吻

朴炯植和朴信惠比眼睛「努力睜大」　看惠利神模仿光熙…自己也加入XD

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

彰化女遭攔查慌喊「只有保險套」　神情緊張露餡...被警搜出4包大麻

李明珊「手當雞塊炸」二度燙傷　「掉了一層皮」還塗錯藥膏

1讚1美金！網紅醫師加碼安太座　陳志金補刀喊：大家快來添財火

狂吸萬人跟直播　《甄嬛傳》有多好看？網列3優點：宮鬥劇天花板

大掃除症候群！清潔員年前生意爆棚「手不舉」　醫曝：三招舒緩

堅持四點每天少浪費兩小時　把「死時間」過成「活時間」

哥哥「娶了弟弟老婆」！她曝亂倫內幕：生完孩才離婚

初三「要睡到自然醒」　命理師曝原因：走親拜年都不用

過年不想回婆家！她出1招「躲過年夜飯」　網讚聰明：好主意

吃不懂過年「1高檔食材」！他自嘲窮人嘴引共鳴：吃完有苦味

早上不能洗澡！過年「8大禁忌」不要犯　小心衰一整年

強烈大陸冷氣團達標！台北現11.9低溫　鄭明典：過年天氣會漸入佳境

黃偉晉工作丟了！《紅白》今晚首播仍敬業宣傳　吐內心話：有陰影

今年起機車改管需登記！緩衝1年　違者最高可罰5400元

嗆人腦殘「去做智力測驗」　女網友1動作成鐵證！下場曝光

1讚1美金！網紅醫師加碼安太座　陳志金補刀喊：大家快來添財火

她買機票「闖過境區」只為見韓團偶像！　最重恐被關2年

中共動M503航線　專家示警：戰機躲民航機下雷達難辨恐發動奇襲

韓國瑜＋江啟臣拜年影片曝光！　按讚人數破萬網嗨喊「立院雙帥」

王宥忻負債千萬→10億身家！　公開小資族「5致富法」：1種錢絕不能省

走路10分鐘到捷運！「板南線社宅」再+1　88戶預計2028年完工

便便不落地！尼泊爾祭新規定　爬聖母峰必須把「排泄物」帶下山

鼻子被老爸「隔空拔走」 小男孩崩潰：快裝回去！

生活熱門新聞

除夕禁忌多！「9地雷」千萬別踩

賭運最強「3生肖」過年發大財！　買刮刮樂容易中獎

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

龍年5款刮刮樂「這張中獎率100%」　最高獎金2000萬

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

迎除夕10禁忌一次看！　第4點觸犯衰整年

除夕貼春聯「最旺時辰」曝光　7大禁忌要遵守

冷氣團強襲10°C↓來了　8縣市低溫警報

除夕4生肖偏財運旺　屬猴中獎機會多

冷氣團「3地區濕冷」有感！　一表看懂春節天氣變化

師大夜市「潮服店」公審客人　罵低能兒威脅下地獄

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

盤點「上個龍年」全球大事！　台灣占3項

YouTuber砸百萬刮刮樂！　掃機器不顯示興奮中大獎

更多熱門

相關新聞

學會時間押注獲得更高回報　技巧跟投資一樣

學會時間押注獲得更高回報　技巧跟投資一樣

一天24小時，如何運用取決於個人，不過懂得時間管理，學會時間押注的話，以長遠來看，可望從中收獲回報。時間押注有什麼技巧？成長類書籍暢銷作者、百萬粉絲自媒體經營者粥左羅，他在個人新書《最高效益的時間管理》提到，「這跟投資一樣，永遠押注可能性較大的事件」，並分享如何把時間押注在正確的空間、事件、人，其中該把時間押注在怎樣的人身上，以下節錄書摘。

「時間管理」≠把行程表塞滿！

「時間管理」≠把行程表塞滿！

工作好煩躁！原來是大腦鍛鍊不夠

工作好煩躁！原來是大腦鍛鍊不夠

人生如戲每天都像在角色扮演

人生如戲每天都像在角色扮演

常常「放空恍神」時間就過去了

常常「放空恍神」時間就過去了

關鍵字：

粥左羅時間管理浪費時間書摘

讀者迴響

熱門新聞

快訊／筋肉媽媽宣布再婚！

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝

除夕禁忌多！「9地雷」千萬別踩

年終領了181萬！傳產妹：辛苦值得了

賭運最強「3生肖」過年發大財！　買刮刮樂容易中獎

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

浦發銀行沒年終送家書　宣告換董事長

LISA確定掰了YG「創個人廠牌LLOUD」

10歲妹遭斧頭分屍　父母苦尋13年心碎

除霉比小蘇打還強！內行媽曝「平價清潔神物」：超有效

情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　網友全崩潰

爸修行40年還俗　兒怒：你回來幹嘛

龍年5款刮刮樂「這張中獎率100%」　最高獎金2000萬

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

「國際知名球星」來台約砲小A辣！IG私訊色邀開房

更多

最夯影音

更多
梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了
Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面