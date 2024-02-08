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學會時間押注獲得更高回報　百萬網紅：技巧跟投資一樣

▲職場,上班,穿衣,同事,辦公室。（圖／unsplash）

▲時間選擇押注在怎樣的人身上，也會影響是否能夠讓自己變得更好。（圖／unsplash）

記者洪菱鞠／綜合報導

一天24小時，如何運用取決於個人，不過懂得時間管理，學會時間押注的話，以長遠來看，可望從中收獲回報。時間押注有什麼技巧？成長類書籍暢銷作者、百萬粉絲自媒體經營者粥左羅，他在個人新書《最高效益的時間管理》提到，「這跟投資一樣，永遠押注可能性較大的事件」，並分享如何把時間押注在正確的空間、事件、人，其中該把時間押注在怎樣的人身上，以下節錄書摘。

《最高效益的時間管理：用目標管理時間，打造爆發性成長的一年》（圖／時報出版提供）

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作者：粥左羅
摘自：時報出版《最高效益的時間管理：用目標管理時間，打造爆發性成長的一年》
●精選書摘

沒有人是一座孤島。我們獨處的時間其實並不多，生命中的大部分時間，我們都是在與人同行。上班的時候，與上司、同事同行；下班回到家，與家人同行；休閒娛樂時，與朋友同行；學習時，與老師、同學同行。我們的時間品質很大程度上取決於和誰同行，即把時間押注在怎樣的人身上，並被他們影響和塑造。

比如，有個詞叫「阿里人」，指的是如果你加入了阿里巴巴這個公司，你的上班時間將與身邊的同事、主管共同度過，他們影響了你，你也變成了受阿里巴巴企業文化影響的一個人。又比如，有個詞叫「夫妻相」，指的是兩個人在一起生活，在言談舉止、說話方式、生活習慣、價值觀等各個方面會相互塑造。一起生活的時間越長，越是如此。再比如，有個詞叫「師承」，華倫‧巴菲特（Warren Buffett）師承班傑明‧葛拉漢（Benjamin Graham），岳雲鵬師承郭德綱，老師對你的教育會影響你的一生。

我們要把時間押注在怎樣的人身上？任何時候都應該選擇能讓我們變得更好的人。選戀愛對象、結婚對象，是一生最重要的時間押注之一。你很有可能跟他生活一輩子，他也必將用一生的時間日復一日地塑造你，他是你的「人生合夥人」。樣貌、身高、體重、學歷、收入等可能很重要，但我們更需要問自己一句：跟他在一起，能否讓我變得更好？

選老闆也是一次時間押注，是一年或者三年，甚至十年的時間押注，老闆的選擇決定了我們的能力、視野、格局、收入等，所以每一份工作都要進行綜合評判，不能只看某一點。我做新媒體編輯時，曾有企業家高薪邀請我加入他的公司，但我糾結了一個月後放棄了。原因是他的公司是做營銷號（編按：網路平臺上一種以獲取流量與利益為目標的公眾帳號）的，相比內容價值，他更關心流量。而我卻更看中內容價值，所以不能為了短期收益，把我的工作時間押注在那裡。

選同事也是一場時間押注。我們與同事相處的時間可能比與老闆相處的時間更長，決定是否要繼續待在這家公司，也可以看看同事是怎樣的一群人。他們是否積極向上、努力工作、愛學習、善良正直等。如果他們沒事就聚在一起閒聊、議論老闆、吐槽公司，建議早點離開這家公司，因為我們可能會不知不覺地融入其中。

很少有人能做到出淤泥而不染，也很少有人會「見賢不思齊」。我們要儘可能多靠近比自己更優秀的人，向他們學習。有句話是這樣說的，跟三觀不合的人同行，就像慢性自殺。這句話我是反對的。三觀是指世界觀、人生觀、價值觀。我認為多結交優秀的人，多向各領域的領袖人物請教、學習，讓他們的世界觀、人生觀、價值觀不斷衝擊我們，能不斷地塑造我們的三觀，使之變得更好。

★本圖、文經時報出版授權，節錄自《最高效益的時間管理：用目標管理時間，打造爆發性成長的一年》一書。

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