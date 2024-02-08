確保民眾歡度春節假期　基隆消防局加強火災預防工作

▲基隆市消防局針對轄內人潮出入眾多之公共場所進行檢查工作。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

春節假期長達7天，為保障民眾生命財產安全，基隆市政府消防局於春節前夕已針對轄內人潮出入眾多之公共場所（大賣場、量販店、超級市場、遊藝場所、電影院、旅館、飯店、KTV及餐廳等），檢查其消防安全設備、防火管理及防焰物品等項目，如有檢查不符規定者，當場開立限期改善通知單，要求業者於期限內改善，讓每位消費民眾能開心、放心及安心購物。

基隆市消防局表示，為宣導市民注意春節期間用火、用電安全，消防局各消防隊召集轄內機關、學校、遊樂場所、旅館、飯店、電影院及集合住宅主任委員召開春安座談會，宣導這些人潮出入眾多場所要注意消防安全，特別是近來集合住宅發生多起火災。

基隆市消防局說，除了宣導火災應變，今年加強滅火器及室內消防栓等滅火訓練，使業者熟悉火場應變及滅火器材使用，另外亦動員義消宣導大隊人員，持續至本市各市場、賣場、電影院、餐廳、遊樂場等公共場所，加強辦理防火宣導工作，以強化民眾居家防火意識，避免災害發生。

春節期間使用火源、電器及燃放爆竹煙火機率增高，應注意用電、用火及施放爆竹煙火的安全，並選用有合格標示之爆竹煙火；最近溫差變化極大，氣溫驟降，民眾使用燃氣熱水器及瓦斯爐具時應特別注意安全及保持通風，避免一氧化碳中毒，才能平安歡度春節。