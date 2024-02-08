今晚明晨「半個台灣迎大雨」　強冷氣團凍到初三！7縣市10°C↓

▲全台受到強冷氣團影響天氣寒冷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象署表示，華南水氣移入，今晚到明晨中部以北有局部較大雨勢，明日下半天起水氣減少，雨區將逐日縮減，而強烈大陸冷氣團則會持續影響至初三，北台灣早晚低溫11度、中南部12度，部分縣市還會有10度以下低溫。

氣象署針對新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、金門縣、連江縣發布低溫特報，今明兩日新竹以北及金門局部地區有持續10度左右或以下氣溫，連江縣局部地區有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

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▲氣象署發布低溫特報。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員陳姵安表示，華南水氣將影響至明日，各地都有局部短暫雨，今晚到明晨中部以北有局部較大雨勢，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨，明日下半天起水氣減少，不過局部地區仍有雨。

陳姵安表示，初一開始雨區逐日縮減，初二、三天氣轉乾，清晨有輻射冷卻影響，溫度偏低。初一基隆北海岸、東部、恆春半島、各地山區有局部短暫雨，初二東部、恆春半島、中南部山區有零星短暫雨。

初三各地多雲到晴，東部、東南部有零星短暫雨，初四強烈冷氣團減弱，白天氣溫回升明顯，初四、五東南部有零星短暫雨，初六迎風面水氣又增加，東部、北部山區有局部短暫雨。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，陳姵安表示，今晚到明晨北台灣低溫約11到12度、其他地區13到15度，明日白天北台灣13到14度，中部、花蓮16到18度，南部、台東19到22度。

陳姵安表示，初一到初三清晨北台灣低溫11到12度，中南部11到13度。初一水氣減少，白天高溫回升，北台灣約15度，中南部18到20度，初二天氣更穩定，白天溫度會再升高。

陳姵安指出，強烈冷氣團將於初四減弱，初四清晨各地13到16度，白天20到21度，初五高溫會再進一步回升至22到25度。