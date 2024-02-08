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今晚又迎一波雨彈！初一轉乾　強冷氣團「凍到初三」低溫剩10度

▲▼氣象署發布低溫特報。（圖／氣象署）

▲今明兩日降雨較多。（圖／氣象署提供）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象署表示，今明兩日華南水氣東移，各地降雨機率較高，直到除夕以後天氣才會逐漸轉乾，另受強烈大陸冷氣團影響，各地低溫可能下探10度以下，初四強冷氣團減弱，天氣越來越暖熱。

氣象署預報員陳姵安表示，今日華南水氣影響，各地都有局部短暫雨，尤其是東部、各地山區為主要降雨區域，北部也有零星雨勢，西部平地降雨稍微趨緩。

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陳姵安表示，今晚又有一波華南水氣移入，西部平地的降雨機率又會增加，中部以北有局部較大雨勢，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨。明日除夕仍受華南水易影響，各地山區、大台北、基隆北海岸降雨偏多，其他地區局部降雨，明日上午降雨慢慢趨緩。

▲▼氣象署發布低溫特報。（圖／氣象署）

▲昨日到今日累積雨量可觀。（圖／氣象署提供）

陳姵安表示，初一到初三水氣減少，天氣乾冷，東部、東南部、各地山區有局部降雨，平地降雨趨緩許多。初四、五水氣更少，降雨也更加零星，天氣轉晴。

受到強烈大陸冷氣團影響，今日各地天氣寒冷。氣象署發布低溫特報，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、金門縣、連江縣等縣市在今日上午至明日晚上會有10度左右或以下氣溫，其中連江縣局部地區有持續6度左右或以下氣溫。

▲▼氣象署發布低溫特報。（圖／氣象署）

▲▼今晨各地溫度低，氣象署發布低溫特報。（圖／氣象署提供）

▲▼氣象署發布低溫特報。（圖／氣象署）

陳姵安指出，明日除夕清晨溫度更低，受降雨影響，白天高溫也不顯著，北台灣約12度、中南部15度，低溫情況將持續到初三，這期間低溫在北台灣約11、12度，中南部13、14度，不過初一以後降雨減少，白天回溫較多，西部注意日夜溫差大。初四強冷氣團減弱，恢復舒適的好天氣。

陳姵安表示，另由於各地山區水氣偏多，在初一以前各地3000到3500公尺以上高山有降雪機會，尤其今明兩日水氣最多，最適合追雪，至於初一走春，由於水氣減少、但雲量仍多，除了東部、東南部降雨機率相對較高，其他地區都很適合走春。

▲▼氣象署發布低溫特報。（圖／氣象署）

▲初三以前溫度偏低，初四回暖。（圖／氣象署提供）

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