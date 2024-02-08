小年夜「強烈冷氣團」來襲今晨11℃　2縣市大雨！除夕可追雪

▲強烈大陸冷氣團在今明兩天籠罩之下，天氣濕冷下降到10度左右。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導

今晨最低溫出現在苗栗縣三灣11度，小年夜、除夕(8、9日)兩天鋒面雨帶影響，中部以北明顯降雨。中央氣象署針對基隆、新北發佈大雨特報。這波雨勢會下到除夕夜，不過強烈大陸冷氣團在今明兩天籠罩之下，天氣濕冷下降到10度左右，3200公尺以上高山有可能下雪。氣象署同時針對金門、連江發佈低溫特報。

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▲華南雲雨區影響，今(8)日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意。（圖／中央氣象署）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，小年夜、除夕(8、9日)兩天鋒面雨帶影響，中部以北明顯降雨，南部亦有局部短暫雨的機率，除夕晚起降雨逐漸減緩。小年夜、除夕「強烈大陸冷氣團」籠罩，天氣很濕冷，要注意添衣保暖；北部沿海及部分平地將降至10度左右。

▲今(8)日強烈大陸冷氣團影響，金門局部地區有持續10度左右或以下氣溫，連江縣局部地區有持續6度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。（圖／中央氣象署）

3200公尺以上高山(玉山、雪山、南湖、合歡…等)有降雪條件。今日(小年夜)各地區氣溫：北部10至15度，中部11至17度，南部13至22度，東部12至21度。

▲左圖：10日20時地面氣壓及降水模擬圖顯示，西半部晴朗、東半部偶零星降雨。右圖：12日8時地面氣壓及降水模擬圖顯示，受「大陸高壓」東移影響，天氣晴朗穩定。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

年初一(10日)雨帶已通過，仍受「強烈大陸冷氣團」影響，西半部轉晴、天氣乾冷，東半部的零星降雨亦逐漸停歇。年初二(11日)起至初五(14日)，受「大陸高壓」東移影響，各地都是晴朗穩定的天氣；冷空氣逐日減弱，白天陽光下舒適，入夜「強輻射冷卻」作用、氣溫降，日夜溫差很大。年初一至初四、逐日的清晨，部分平地最低氣溫仍降至10度左右，早晚應注意保暖。