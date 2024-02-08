長濱鄉發生山難救助案　成功警與消防聯手上山搜救

▲陳姓村民跌落山溝，員警與消防人員聯手搜救。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局成功分局長濱分駐所於日前晚間，接獲忠勇村長報案，一名陳姓(化名)村民駕駛自小客車行經長濱鄉竹湖山區時，因駕車時輪胎卡入水溝，欲步行離開卻迷失方向，更不幸地跌落山溝，所幸警方與消防人員透過手機連絡得知陳男失足的位置及時上山搜救，才能將他安全送醫，並通知其家屬。

當時陳男駕駛自小客車行經長濱鄉竹湖山區時，因路況不佳而將車輛卡入路旁水溝，他遂下車想要找出路，卻在黑暗中走錯方向，更跌落了深深的山溝。陳男在山溝中受了多處擦傷，且不知自己的位置，只能用手機求救，幸好手機還有訊號，他撥打了家人的電話，但家人卻沒有接到，他又撥打了村長的電話，村長聽到他的求救聲，立刻報案。

正在執行巡邏勤務的長濱所副所長劉紹弘與寧埔所副所長張又天得知後，立即帶領員警、消防人員及熱心民眾上山搜救，並不斷與陳男保持聯繫，試圖判斷他的大致位置。經過近2小時的努力，終於在竹湖深山的山溝處發現了陳男，他雖然意識清楚，但身上多處受傷，眾人合力將他抬出山溝，並送上救護車送往醫院治療，並通知了他的家屬。陳男的家屬得知他平安無事，十分感激警消的協助。