春節7天連假！車潮湧花東縱谷　易壅塞路段交通管制措施曝光

▲關山警察分局，實施113年春節各項交通疏導管制措施。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

113年為期7天的春節連續假期，自8日起至14日止，台東縣關山警察分局為因應大量湧入花東縱谷的人潮車流，針對轄內易壅塞路段及風景區，規劃完善詳盡的交通疏導計畫。

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關山警察分局針對轄內各個易壅塞路段，實施113年春節各項交通疏導管制措施及建路段如下：

一、 春節期間關山鎮易壅塞路段(口)和平路，規劃替代道路，台9線轉昌林路、三民路、崁頂路轉入台9線行駛；花蓮往關山親水公園車輛，請由台9線轉德高東明路(東7縣)行駛；親水公園往花蓮車輛，亦請行駛東明路(東7線)，台東往花蓮車輛行駛至和平路，請行駛內側車道、往親水公園車輛行駛外側車道，請配合道路疏導管制。

二、 春節期間台東往池上牧野休閒中心車輛，行駛至池上大同農場前路段，請行駛內側車道待轉、往花蓮直行車輛，請行駛外側車道。

三、 春節期間尖峰時段台東初鹿段車流易回堵至鹿野鄉四維路段(臺9線304.4公里)，請花蓮往台東車輛避開16時至19時交通尖峰時段，以避免造成嚴重壅塞。



四、 春節期間由於車流量劇增造成車流回堵時，池上加油站、關山加油站均實施順向車輛加油，管制逆向車輛左轉加油，請配合管制措施，以免造成壅塞。

五、 春節期間南橫公路(台20線)因應113年度春節7天連假，為使用路人春節出遊能規劃更彈性，於8日及13日共2日取消管制通行；在台東縣境內，自海端鄉初來起至向陽森林遊樂區，全長約67公里，沿途路幅狹窄，全線均為山路，視線不佳，多處道路施工，會車困難，請減速慢行，且切勿任意超車或停車，以維道路順暢。