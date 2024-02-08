春節連假台東僅1醫院無提供急診！衛生局協調各院增設類流感門診

▲衛生局表示，協調各醫院在9日至14日，增設類流感門診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年春節假期共7天，台東縣內各醫院自小年夜8日至初五14日，除聖母醫院無提供急診外，其餘醫院皆提供24小時急診服務。

衛生局長孫國平表示，除夕9日至初三12日，各醫院開放部分科別門診；初四及初五（13日至14日），門診將逐漸恢復正常，縣內各醫院、診所春節服務資訊，同時公告於衛生局網站：https://www.ttshb.gov.tw/ ，建議需看診民眾事先撥打各醫療機構電話確認後再前往就診。

台東縣衛生局表示，近期因寒流來襲，呼吸道病毒威脅加劇，類流感就診人次創近十年同期次高，衛生局協調各醫院在9日(除夕)至14日(初五)，增設類流感門診，有部立台東醫院、台東醫院成功分院、台東馬偕紀念醫院、台東基督教醫院、關山慈濟醫院，有需要的民眾可多加利用。

慢性洗腎需求民眾，縣內5間提供洗腎服務醫院、陳明正內科診所、東興內科診所及東興關山診所，春節期間皆正常提供洗腎服務。持有慢性病處方箋民眾，領藥時間適逢春節假期，可提早領藥或至春節不打烊社區藥局領取。至於衛生所部分，蘭嶼鄉衛生所、綠島鄉衛生所提供門診服務(上午、下午、晚上)；蘭嶼鄉、綠島鄉以及大武鄉衛生所提供24小時急診服務。