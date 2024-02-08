台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮　除夕晚啟扉團拜發500紅包

▲大觀音亭暨祀典興濟宮春節推出一系列活動，歡迎全國信眾來上香祈福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



大觀音亭暨祀典興濟宮為迎接甲辰龍年，春節推出一系列活動，除夕（2月9日）晚11時啟扉團拜，之後將發送500份紅包給參拜民眾，新春期間歡迎共同參與迎接祥龍瑞雲好采頭，祈求全家平安好運到。

擺脫之前疫情的陰霾，新春喜氣萬象新，大觀音亭暨祀典興濟宮為佛、道同祀，同屬一個管理單位，每至新春，佛、道教祈福賀年活動都有，許多信眾歡喜參加。

除夕當天，亭宮於下午5時先關廟門，11時子時迎新送舊啟扉團拜，由董事長吳福春率領董事會，和府城觀興文化藝術基金會長侯明福等全體理事，共同向保生大帝和觀音佛祖等神尊參拜，團拜之後將發送500份紅包給現場民眾，歡迎大家參拜結緣。

農曆正月初一~初三（2024年2月10~12日）春節活動包括，大觀音亭舉辦「禮拜三千佛消災祈福法會」，由大仙寺師父帶領誦經團和信眾唱誦佛經，成為一大特色，正月初三下午3時，舉辦「甘露施食」普度。

興濟宮方面安排「踜轎腳」祈福活動，於初一至初三上午9時至下午6時，在廟埕舉行，民間習俗從神明轎底躦過，能趨吉避凶，也是難得的經驗。

特殊的是，初一至初三每天下午2時~3時，舉辦「虎你好額咬錢轉來 擲杯有虎（好）運」活動，要參與民眾連續擲出三個聖杯，即可免費獲得一組「五路發虎爺毛巾組」，每日限量20份，民眾可以來試試手氣。

大觀音亭暨祀典興濟宮於去年開辦解籤服務，獲得好評，新春期間仍維持服務，請信眾多加利用。

春節前後，很多民眾到寺廟點燈，為全家安燈祈福，大觀音亭光明燈和興濟宮太歲燈，向來受到信眾青睞，亭宮今年更換為新式的LED燈燈座，期能為信眾提供更佳的設備，讓信眾得以受到神明庇祐，吉祥如意，平安自在。