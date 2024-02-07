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史上最齊「過年紅包14禁忌」曝！搞錯恐大漏財　做對旺整年

▲原PO發文問大家覺得若包3600元的紅包給幼稚園老師當作答謝妥當嗎。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲過年紅包準備好了嗎？（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／CTWANT

農曆春節來了，「紅包」這個議題又浮上檯面，「紅包到底要包多少」一直以來都是農曆新年的熱門話題。命理師楊登嵙提醒，包紅包除了是新年習俗，也有祝福他人旺財好運到，發財富貴的意思，不過包紅包仍有一些民俗禁忌及禮俗，，尤其紅包數字要特別留意，千萬別犯大忌，注意這些細節，不但避免破財，甚至還能旺財！

1.新年紅包要用新鈔

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讓領紅包者能煥然一新，新年新氣象，新年行大運。「舊」代表喜氣、財氣已過或減弱了。

2.紅包袋要新的

拿用過的紅包袋再包給別人，如同這個紅包好運已經被拿走了。當然也不能拿已經過期的紅包袋，例如拿去年或是前年生肖的圖案，今年是鼠年上面卻印著以前豬、狗等圖案，那不就糗大了！

3.金額要雙數

好事要成雙！紅包金額數字在扣除「0」後尾數應是2、6、8，2代表「福祿雙喜」、6是「六六大順」的意思，8則是諧音跟「發」很近，象徵發財。千萬別包數字是4的數字，因4諧音與「死」相近，不吉利；絕對不能包單數，因為「單數」被視為孤單的數字，通常喪儀才會包單數。另外，也千萬別送空的紅包袋，不但是詛咒對方空空如也，更是不吉利象徵。

4.紅包袋別封口

過年時給的紅包因為是希望能夠年年如意順心、長長久久，所以千萬不能「封口」，過年紅包袋切勿用膠水封口，讓財氣得以流通，否則財氣就被封掉了！但在婚禮包的紅包或是葬禮上包的白包，都可以封口，代表著只會給一次的意思。

5.紅包別把錢摺起來

把錢對摺起來放進紅包袋，如同將財運、好運對折，財運阻滯不順暢。

6.包給長輩的紅包要逐年增加

長輩包給晚輩的紅包為「壓歲錢」，然而晚輩包給長輩的則稱「添歲錢」，主要是祝福長者能夠長命百歲。過年的時候，會因為每個人的經濟狀況或是能力不同，包給長輩的金額會有些差異，但切萬要遵守一個原則！紅包的金額要一年比一年多，代表對長輩的祝福越來越多，寧可與去年打平也不要縮水。最好年年增加，不僅表達自己處於順境，也有為長輩增福添壽之意。

7.包給晚輩的紅包金額要一致

知道自己的紅包竟然比兄弟姐妹少，一定不開心，甚至懷疑父母長輩偏心，只愛大哥或弟弟，不愛我等等的問題，對晚輩一視同仁，千萬不要偏心。

8.包給晚輩的金額不宜比長輩多

跟晚輩再好，也不能包得比長輩多！以免有出風頭或者不給長輩面子的問題。

9.別在長輩面前把紅包打開

不少人在收到紅包後會當場拆開看多少錢，這是一件很失禮的事情。

10.別單手收紅包

收紅包時要用雙手接過，並送上祝賀詞，一來是對對方的尊重，單手接東西就是不太禮貌的行為，收紅包更是如此。

11.百元鈔來代替千元鈔

如果想讓紅包份量重一點，可以多換些百元鈔來代替千元鈔，因為紅色百元鈔更顯喜氣，讓紅包看起來更厚重、更有福氣的感覺。

12.紅包掉地漏財

領受紅包時要恭敬雙手承接，若讓紅包掉在地上，那可是會漏財！

13.紅包錢不可花掉

除夕拿到紅包後，要將紅包放在枕頭底下「壓歲」，等到初五之後，將錢存到自己的銀行戶頭，這可是「發財金」，藉由努力工作，小錢賺大錢。若拿到紅包馬上花掉，那可是會漏財！

14.紅包直式正財、橫式偏財

如果想祝福對方事業正財順利，就可以使用直式的紅包袋；如果想祝福投資賺錢、中大獎等偏財運的話，則可以使用橫式的紅包袋。

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楊登嵙過年紅包禁忌周刊王

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