突收到從小到大紅包錢！她見「20萬」感動淚崩：媽媽1天只吃1餐

▲一名女網友提到，媽媽突然給了她存摺，裡面竟是歷年來春節的紅包錢。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

小時候收到親戚的紅包時，不少人的家長都會說著「先幫你存起來」，直到長大後也不清楚到底存去哪裡。就有一名網友分享表示，家裡經濟狀況一直不太好，以為壓歲錢都被拿去還債，沒想到今年媽媽突然給她一個存摺，金額高達將近新台幣20萬元，才知道是每年累積下來的紅包錢，這讓她心情十分複雜，不禁感嘆「以前明明覺得媽好高大，可是我現在已經比她高了很多」。貼文曝光也引起網友鼻酸。

這名女網友在Dcard心情板以「媽媽把紅包還我了」為題發文，表示由於家裡長期處於負債狀況，她一直以為媽媽把紅包收走是用於貼補家用，沒想到今年媽媽給了她一個存摺，裡面有約20萬元，竟是小時候過年慢慢累積下來的壓歲錢。

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原PO表示，「我當下完全說不出話來」，因為每個月都需要還房貸、車貸，存款始終都未超過10萬元，有時媽媽月底為了省錢，甚至會不吃午餐、1天只吃1餐，「在我的印象裡，媽媽的衣服大多是別人送的舊衣」。而她也說到，去年送了一套衣服給媽媽慶祝生日，結果她現在仍捨不得穿，只有在收到當天向阿姨們炫耀女兒有多孝順。

原PO進一步透露，開始打工賺錢後想要貼補家用，媽媽卻不斷拒絕她，過去就算每個月都很拮据，媽媽也願意花錢讓孩子去補習、買教科書，「她說她過的很辛苦，她不要我們跟她一樣，要我們好好讀書才可以出人頭地」。

原PO也在文末寫道，當時她問媽媽為什麼不把紅包錢拿去還債，媽媽則認為已經答應要存起來，所以再辛苦都不能拿這些錢來用，而這也讓她忍不住感嘆，「我才發現，原來媽媽的臉上已經多了好多好多的皺紋，有好多歲月的痕跡，以前明明覺得媽媽好高大，可是我現在已經比她高了很多。長大，真的好快喔」。

這篇令人感動不已的文章曝光後，迅速吸引了網友留言，紛紛淚喊「唱一首世上只有媽媽好」、「媽媽很偉大」、「趕快賺錢奉養媽媽」、「你媽媽很愛你，你也很愛你媽媽」、「真的哭了，這個有感動到我」、「我家經濟也不怎樣，我媽也是幫我存壓歲錢沒有擅自花掉，而且我也沒有學貸，我真的很感謝她」。

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