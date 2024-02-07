赴陸團突喊卡！陸委會：對岸製造事端「我方良善提議無法推動」

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

春節連假前夕，交通部觀光署突宣布團客赴中國大陸旅遊規劃喊卡，要求旅行業者停止招攬前往大陸的旅行團。對此，陸委會表示，我方已一再呼籲陸方盡早回應我方提議，開放兩岸人民得組團進行雙向觀光交流，但陸方毫無正面回應，且在兩岸刻意製造事端，致使我方原本的良善提議無法推動。

陸委會提到，自去年8月以來，我方已一再呼籲陸方盡早回應我方提議，開放兩岸人民得組團進行雙向觀光交流，令人高度遺憾的是，陸方不僅毫無正面回應，且在兩岸刻意製造事端，惡化兩岸交流的氛圍，致使我方原本的良善提議無法推動。

陸委會指出，中共一方面鼓吹兩岸大交流、促進融合發展，另一方面不時對台灣各界施加軍事、經濟等威脅手段，封殺台灣的國際參與空間，這種自我矛盾的作法，不僅遏阻兩岸正常交流的進程，更導致兩岸人民心理隔閡加劇。

▼桃園機場人潮。（圖／記者廖婕妤攝）



陸委會強調，為了推動兩岸健康有序的交流，我方基本立場沒有任何改變，「兩岸正常交流活動的恢復，是雙方都需要承擔各自的責任，並透過適當的溝通安排，才能讓參與相關交流活動的兩岸人民安心從事交流，為兩岸關係和諧發展營造穩固的基礎。」

觀光署7日下午表示，循序推動恢復兩岸團體旅遊，政府已完成相關準備，並原規劃於春節後恢復國人赴陸團體旅遊，然因中國迄今未就陸客旅行團來台進行安排，又片面宣布改變M503等航路運行方式，衝擊飛航安全，考量情勢變更及國人旅運安全等因素，原規劃作業將不再進行，請旅行業即起停止招攬前往中國大陸之旅行團。

觀光署指出，針對部分旅行社已招攬成團、出發日期在113年3月1日至5月31日間的團體，為保障旅行業與旅客消費權益，仍可出團，「6月1日之後的團體不能出團，請旅行社切勿再攬客，以避免衍生旅遊糾紛。」