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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

3陸人「來台跳機」被送回大馬　陸委會：沒申請合法入境證

▲▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

田永德、韋亞妮、黃星星3名中國大陸公民1月30日從馬來西亞搭機來台轉機，卻在桃園機場「跳機」，請求台灣協助他們轉往美國尋求庇護。3人已於2月1日被移民署送回馬來西亞，陸委會發言人詹志宏解釋，3人沒有申請合法入境證，所以依照現行法令及一般國際慣例，將人平安送回原出發地。

▼桃園機場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲桃園機場,桃園國際機場,中秋連假前人潮,機場。（圖／記者彭懷玉攝）

中國大陸異議人士陳思明2023年9月22日從泰國搭機來台，滯留在桃園機場，盼能前往加拿大尋求政治庇護；歷經10多天的滯留，陳思明最後順利從桃園搭機抵達加拿大溫哥華，目前已經取得政治庇護。同樣是尋求庇護，田永德、韋亞妮、黃星星3人卻被送回原出發地，引起各界不少質疑。

對此，陸委會發言人詹志宏表示，全世界各國的機場都一樣，只要沒有合法的入境簽證，都不會放這些旅客入境，不管是陳思明，還是這3人（田永德、韋亞妮、黃星星），都沒有合法的入境證。

詹志宏進一步指出，陳思明的情況也與這3人不同，他在抵達台灣之前，就已經與加拿大接觸過，我方聯繫過第三國後也確認有相關程序正在進行中，因此給予協助，但同樣沒有放他入境。

詹志宏強調，這3人沒有像陳思明一樣有先進行安排，所以依照一般國際慣例還有現有法令，將他們平安地送回原出發地。

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