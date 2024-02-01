對岸稱啟用M503免協商　陸委會：兩岸過去曾5次溝通對話

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸1月30日宣布變更M503航線的運行方式，國台辦31日更進一步強調，設立與啟用該航線無需與台灣協商。對此，陸委會發言人詹志宏2月1日表示，兩岸過去曾5次針對該航線進行溝通，後來航線會「偏置」也是溝通的結果，希望雙方能透過既有機制協商，避免對飛安造成影響。

詹志宏在回應《ETtoday新聞雲》提問時提到，2015年中國大陸就片面申請開通M503航線，我方政府當年發現之後，有透過民航管道表達關切，「因為這涉及影響飛安，2015年兩岸曾進行過溝通對話，次數多達五次，2018年又有更動，所以過去都有經驗。」

詹志宏指出，這次陸方突然宣布更動航線，又不跟我方商量，該航線與台灣往來金門、馬祖的民航航線，有相關的飛安風險存在，「如何避開風險，讓旅客能夠平安是我們所關切的，所以才提出來，希望彼此能溝通。」

▼M503、W122和W123航路。（圖／民航局）



詹志宏強調，當初陸方之所以公布航線之後，又稍微偏移（偏置），也是因為雙方溝通之後，考慮到避免對飛安有不良影響，才同意我方的要求，往西偏移一些，「我們目前也透過兩岸民航的管道，跟他們表達我們要進行溝通的要求。」

詹志宏也提到，航空小兩會一直有在溝通，北京方面或許此時不方便有意見交換，但確實有在溝通，事實上，疫情以來，兩岸之間的民航客機持續都有正常運作，很多還是要靠雙方的溝通才能進行。

詹志宏還說，國台辦昨日在記者會上提到，兩岸每周有500多個航班，但事實上只有不到300班，說每周有8萬多旅客，也沒有那麼多，現在只有不到6萬名，「這290個航班與將近6萬名旅客，每一個的安全都是我們高度關切的，所以希望雙方進行一定程度的協商，至少透過這個管道，我們已經把關切點告訴他們。」

對於是否採取制裁措施來反制陸方，詹志宏說，他們不樂見走到那一步。

▼國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

