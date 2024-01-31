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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國台辦稱啟用M503無需協商　陸委會：儘速透過既有機制協商

▲▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者高語璠攝）

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者高語璠攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國台辦發言人陳斌華31日表示，設立和啓用M503航線是大陸民航空域管理的常規工作，無需與台灣協商。對此，陸委會下午再次表達嚴正抗議，「陸方應立即停止不當作為，儘速與我方透過既有機制進行協商，確保區域飛航安全。」

陸委會提到，經確認相關資訊，陸方國際航線航班數較疫情前大為減少，既有M503、W122及W123運行並無滯礙或擁擠情況，且既有M503南向偏行航路更有助於飛航安全，顯見中國大陸所謂「開通相關航路是為緩解航班增長壓力、保證飛行安全」等，完全與事實不符，明顯是出於政治目的，意圖片面改變台海現狀，此作法將嚴重破壞兩岸關係，並威脅區域和平穩定。

▼M503、W122和W123航路。（圖／民航局）

▲▼M503、W122和W123航路。（圖／民航局）

陸委會強調，飛航安全是國際社會及國際民航組織對航路首重的基本要求，中國大陸未經兩岸溝通即擬開通相關航路，W122、W123銜接航路之使用，不僅影響我既有金門、馬祖飛航安全，也對所有使用該等航路的國際航班造成飛安風險，陸方以政治目的，罔顧區域飛安，籲請相關國家共同關切並表達抗議。

陸委會還說，陸方口口聲聲說，將尊重、關愛、造福台灣同胞，但實際作為完全背道而馳，陸方再次未經協商公布航路變更，其蠻橫無理的片面作為，已製造兩岸及區域不安，「我方強烈抗議，並要求對岸立即停止此一不當的決定，儘速透過兩岸既有機制與我方協商，否則一切後果必須由陸方承擔。」

國台辦發言人陳斌華31日上午在例行記者會上說，M503航線是一條民用航線，陸委會的相關說法完全不成立，「設立和啓用這一航線是大陸民航空域管理的一項常規工作，無需與台方協商。至於陸委會所謂的『要承擔後果』的恫嚇，台灣輿論早有批評。」

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