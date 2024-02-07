今入夜變天！雨區擴全台　極冷空氣急凍探8度「冰箱門初四才關」

▲華南雲雨來襲，強烈冷氣團接力，除夕前都是較濕冷天氣。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

華南雲雨和強烈冷氣團夾殺，今天（7日）晚間到明天小年夜雨勢最明顯，全台都有雨，中部以北有局部較大雨勢，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨，3千公尺以上高山有機會降雪；強烈冷氣團一路發威冷到初四清晨，最低溫下探8度。

中央氣象署預報員林定宜表示，今晚到明天小年夜雨勢最明顯，華南雲雨區東移，強烈大陸冷氣團影響，台灣附近水氣增多，北部、東北部、馬祖有陣雨，中部地區、澎湖、金門有短暫陣雨，其他地方也有局部短暫陣雨，中部以北有局部較大雨勢，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨發生機率。

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林定宜指出，在水氣跟低溫配合下，中部以北3000到3500公尺以上山區有降雨機會。

由於強烈冷氣團發威，林定宜表示，明天小年夜各地寒冷，中部以北、東北部低溫12到14度，且越晚越冷，其他地區15到18度，高溫部分中部以北最高也僅有15度，其他地方15到22度，氣象署也已對金馬發布低溫特報，金門低溫下探10度以下，馬祖6度以下。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

除夕持續受強烈大陸冷氣團影響，林定宜表示，各地依舊寒冷，除夕之前為濕冷，各地多多少少有點雨，初一之後轉乾冷，初一轉變過程，基隆北海岸、東半部、恆春半島、北部山區有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地方為多雲。

初二、初三水氣轉乾，林定宜說明，屆時各地為多雲到晴，西半部早晚有輻射冷卻影響，日夜溫差大，降雨僅東半部有零星短暫雨。

▲未來春節期間降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

不過初四白天強烈冷氣團減弱，林定宜表示，初四白天氣溫回升，清晨輻射冷卻影響仍低溫，白天溫度回升導致日夜溫差大，初四、初五氣溫持續回升，各地多雲到晴，降雨很少，僅東半部零星短暫雨；初五金、馬有局部霧和低雲，交通往返要留意航班資訊。

林定宜說明，這波冷氣團除夕以前整天濕冷，體感感受上比較冷，中部以北最低10度左右，空曠地區再低2度，局部地區最低溫下探8度，初一前為平流冷空氣最強時刻；初二和初三轉乾，但輻射冷卻明顯，日夜溫差大。