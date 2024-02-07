強烈冷氣團要來了！一路冷到初三　低溫探底「10度↓」時間曝

▲華南雲雨區東移，強烈冷氣團接力南下，初一低溫將探底。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(7日)華南雲雨帶東移，隨後強烈冷氣團南下，各地天氣濕冷，今入夜到明天小年夜是降雨最多時刻，溫度由北往南緩慢降溫，初一溫度探底來到最低點，中部以北、東北部有機會降到10度，後續冷空氣補充南下，將一路冷到初三，輻射冷卻作用局部單點跌破10度，除夕到初一3000公尺以上高山有望追雪。

天氣風險分析師、天氣職人吳聖宇表示，今天隨著華南雲雨帶持續東移南壓，台灣附近的水氣會持續增多，白天期間降雨範圍會從現在的北部、東北部擴展到中部以及花蓮地區，晚間會再進一步涵蓋到南部以及台東一帶，各地都會是陰雨的天氣。

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吳聖宇指出，今晚到明天(8日)小年夜白天是華南雲雨帶水氣最多一段時間，不僅降雨持續性好，各地山區因地形攔截作用，可能有局部大雨。最快明天晚間水氣才會稍微減少一些，降雨慢慢有空檔，轉變成一陣一陣降雨型態，雨量也會減小，但各地容易下雨天氣要持續到除夕(9日)白天，當晚水氣會減少，西半部慢慢轉變為多雲到陰，東半部持續有短暫陣雨。

▲過年「先濕冷後乾冷」，小年夜雨最多。（圖／氣象署提供）

大年初一(10日)開始有較乾空氣移入，吳聖宇說明，初一西半部大致為多雲天氣，山區仍可能有局部降雨，東半部則還是會有短暫陣雨發生。初二、初三乾冷空氣明顯進入台灣上空，各地天氣穩定，東半部偶爾多雲，西半部可望是陽光普照。

初四、初五轉變為高壓迴流東南到偏南風影響，吳聖宇提醒，屆時東半部雲量增多，偶有局部短暫陣雨，西半部仍是多雲到晴，夜晚清晨在西半部可能有霧或低雲發展的情況，要留意是否影響交通安全以及飛機起降。

▲春節期間降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，吳聖宇分析，強烈大陸冷氣團今開始逐漸隨著雲雨帶南壓而南下，各地溫度由北往南緩慢下降，這波冷空氣並不是快速降溫類型，而是緩慢逐漸轉冷，明後天(8日~9日)溫度繼續向下探底，大概要到初一(10日)才會來到最低點，中部、北部、東北部空曠地區有機會降到10到12度，南部以及花東空曠地區低溫也會來到12到14度左右，這段期間因為降雨多，屬於濕冷型，白天不會有明顯回溫的現象，人體感受特別冷。

吳聖宇表示，後續因冷空氣持續補充南下，低溫會一直延續到初三左右，只不過初一到初三轉為乾冷型，白天有陽光，溫度將會往上升，低溫時間集中在夜晚到清晨輻射冷卻作用發威時段，中部、北部、東北部空曠地區仍會有10度左右低溫，局部單點甚至會低於10度，南部以及花東空曠地區也可能會有12度上下低溫，日夜溫差變化明顯。

▲受強烈大陸冷氣團影響，中部以北最低溫下探10度。（圖／氣象署提供）

收假的初四、初五有較暖的南風進入，吳聖宇指出，白天溫度會更為升高，變得比較溫暖，但夜晚清晨溫度還是會比較偏涼，中北部、東北部空曠地區仍可能有12到14度低溫，日夜間溫度差異變化仍大。

春節也有機會追雪，吳聖宇表示，濕冷期間尤其是除夕到初一清晨，台灣高空溫度夠低，加上有水氣通過，預估3000到3500公尺或以上的高山地區有出現降雪或冰霰的機會，初一白天後水氣逐漸轉乾，後續再出現降雪的可能性就會明顯下降，但是高空低溫的情況應該可以延續到初二，結冰、霧淞等現象應該還會維持一段時間。