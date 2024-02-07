華南雲雨接近！今入夜雨區擴全台　強烈冷氣團凍5天「下探8度」

▲強烈大陸冷氣團接近，小年夜一路冷到初四清晨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

華南雲雨區及強烈冷氣團接近，今天(7日)入夜到明天小年夜雨區廣泛，除夕前全台都有降雨機會，氣溫也將逐漸下降，小年夜到初一長時間濕冷，局部地區低溫將跌破10度，初二到初四轉為乾冷，嘉義以北、花蓮低溫下探8度，初一前3000公尺以上高山有降雪機會。

中央氣象署預報員朱美霖表示，華南上空有明顯雲系東移，隨雲雨區接近，今天下午到傍晚將轉為陰雨天氣，今晚到明天一整天降雨廣泛，北方大陸高壓逐漸南下，冷空氣逐漸接近，明天小年夜受強烈大陸冷氣團以及受華南雲雨東移影響，整體偏濕冷，除夕仍受冷氣團影響，初一隨高壓東移，但後面一波冷高壓補充南下，初一雖水氣減少白天氣溫略回升，但整體偏涼偏冷。

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初二、初三下一波高壓緊接著東移，仍有強烈大陸冷氣團影響，初四白天高壓東移出海，轉偏東到東南風，氣溫明顯回升。

▲▼春節各地溫度趨勢。（圖／氣象署）

春節前期濕冷後期乾冷，冷氣團影響明顯，且長時間低溫，朱美霖說明，北台灣今雲多，受冷空氣影響，氣溫下降，小年夜、除夕到初一陰雨偏冷，且長時間偏冷，中南部小年夜、除夕白天氣溫略有下降約20度上下，早晚溫度低，小年夜到初一，北台灣苗栗以北、宜蘭有局部長時間10到12度情況，後期水氣減少，初一白天氣溫略有回升，但早晚偏低。

朱美霖指出，初二、初三到初四清晨，都會有局部10度左右低溫，初二、初三清晨低溫廣泛，嘉義以北、花蓮清晨會出現8到10度低溫。

離島部分，金門白天早晚有10到12度，初一清晨前長時間偏冷，馬祖初一前也有6到8度低溫，初四白天氣溫才會回升。

▲▼春節降雨趨勢。（圖／氣象署）

至於春節降雨趨勢，朱美霖表示，華南雲雨區逐漸接近台灣上空，今天下午到傍晚由北而南轉陰雨天氣，今天上半天逐漸轉雨，下午到晚間雨勢會加大，除北部外，中南部也會轉為有雨，今天入夜到小年夜凌晨雨勢偏大，中部以北到宜蘭有較大雨勢，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨，小年夜一整天仍持續陰雨天氣。

朱美霖說明，在華南雲雨區影響下，小年夜降雨明顯，除夕前全台有雨，除夕水氣仍多，不過雨勢趨緩，轉局部短暫雨，初一水氣漸少，降雨區為西半部山區、東半部、基隆北海岸、恆春半島，降雨轉為局部較零星，初二到初四晴到多雲，水氣偏少，僅東部有零星雨。

朱美霖表示，在溫度和水氣配合下，初一上午以前，中部以北3000到3500公尺高山有降雪或積冰機率，這段時間前往山區要留意道路濕滑。