北市女走斑馬線被撞死！駕駛喊：倒車雷達沒響　賠10萬獲緩刑

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區李姓男子駕駛汽車，於福港街129巷倒車時，不慎撞上走在斑馬線上的郭陳姓老婦，老婦被撞飛摔倒在地撞擊頭顱，經送往榮總救治，隔天仍宣告不治，李男向警表示「倒車雷達沒響」，檢方依過失致死罪將他起訴。士林地院考量他賠償10萬給家屬，依過失致死罪處有期徒刑6月，可易科罰金。

去年3月29日上午10時許，62歲李姓男子將停放在福港街129巷的國產休旅車準備開走，正起步倒車時，撞擊到行走在行人穿越道的79歲郭陳姓老婦，導致老婦倒地，經送往榮總醫院救治，仍於翌日4時許左右因顱內出血等傷害死亡。

警詢、偵查時，從事水電李男稱沒感覺到有撞倒到人，倒車雷達也沒有響，是旁邊有人喊「後面有人」才知道釀禍，事後也坦承確實有過失，但死者家屬則難過表示暫時不提告。

▲北市婦遭倒車車輛撞飛身亡。（圖／記者黃宥寧翻攝）

雖然家屬不表示提告，但過失致死屬於非告訴乃論罪，檢方根據現場監視器畫面、相驗屍體證明、院方診斷證明等，依過失致死罪將李姓男子起訴。

法官審酌倒車時應謹慎緩慢後倒，但李男卻疏於注意撞擊被害人，造成被害人因而不幸身亡，其家屬並因此承受天人永隔莫大傷痛，造成損害無法彌補，考量犯後坦承犯行，審判中與家屬達成和解，依約給付賠償，家屬也表示願給緩刑機會，依過失致死罪處有期徒刑6月，可易科罰金。緩刑2年。