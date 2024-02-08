父母和公婆的紅包「怎麼包？」　過來人曝1原則：印象加分

▲父母和公婆的紅包要怎麼包？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

每逢農曆春節，許多人都會包紅包給自己的父母、公婆或岳父母。近日就有女網友發文表示，她和老公都有自己的工作，若要包紅包給爸媽和公婆，「你們跟先生都怎麼分的呢？」貼文曝光後，網友答案幾乎一面倒，其中還有人提醒「兩邊都包一樣」。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，隨著春節到來，她便思考著紅包該怎麼包，「自己的爸媽跟公婆的紅包，你們跟先生都怎麼分的呢？」她也補充，自己和先生都有工作，雖對方的薪水較高，「但我有年終，他沒有」。

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貼文曝光後，一票網友都直呼，「誰的爸媽誰負責」、「自己的爸媽自己包，以後不管增增減減，自己的爸媽總是會體諒自己的孩子」、「自己負責自己家人那邊的啊」、「自己爸媽各自包，我們已經這樣維持20多年了，我們的財務是分開來的」。

也有網友回應，「我先生沒在分，都是他在包」、「分開包，如果你跟公婆關係很好的話是可以包」、「不管包給誰，你們夫妻都是合包一包就好」

還有網友提醒，為了避免爸媽、公婆得知雙方的紅包金額，包一樣多會比較保險，「公婆跟爸媽紅包都一樣多」、「要一起包就均一價」、「4個長輩金額都一樣」、「都包一樣多！各自處理」。其中更有過來人分享1招，「兩邊都包一樣，你可以對自己的父母說是先生包的，要先生跟公婆說是你包的，這樣對兩邊不會不公平，也給自己跟先生印象加分」。