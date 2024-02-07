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台糖豬肉片「驗出禁藥」全台大稽查！各縣市85件肉品送檢結果出爐

▲▼台糖豬肉、瘦肉精。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲台糖豬肉片經食藥署複驗，確認檢出瘦肉精。（示意圖／ETtoday資料照）

文／中央社

台糖豬肉片被檢出含禁用瘦肉精西布特羅後，各縣市稽查與送檢驗21項乙型受體素、動物用藥等，截至今晚7時為止，新檢驗肉品共85件，除高雄估10日前完成檢驗，其餘都未驗出乙型受體素。

台中市衛生局2月2日公布台糖梅花肉片驗出禁用瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），數值為0.002ppm；這是近10年來首度在市面上檢出瘦肉精，且是農業部規定禁用的動物用藥。

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台中市政府公布相關訊息後，全台各縣市展開稽查與送檢驗21項乙型受體素、動物用藥等；截至今天晚間7時為止，新檢驗肉品共85件。

其中，台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁今天指出，北市稽查通路抽驗不同批的台糖梅花豬，4件檢驗結果在晚間出爐，均符合規定。

▲台中市政府複驗台糖豬肉，結果檢出瘦肉精，打臉中央。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市政府複驗台糖豬肉。（圖／記者游瓊華攝，下同）

新北市稽查台糖不同批、不同品項16件豬肉產品；台南市稽查抽驗30件生鮮原料肉，以及6件加工肉製品；屏東縣抽驗3件肉品、1件市售台糖肉品；桃園市抽驗販售架上台糖安心豚肉品共計20件。上述縣市今天公布檢驗結果，都未檢出瘦肉精。

高雄市府衛生局表示，4日至7日抽驗豬肉3件及牛肉2件，檢驗動物用藥（含瘦肉精），預計10日前完成檢驗。

另外，這波檢出瘦肉精西布特羅數值的梅花豬肉片產自嘉義縣水上鄉南靖畜殖場，嘉義縣家畜疾病防治所今天指出，已完成相關檢驗，結果為陰性。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如告訴中央社記者，從今年起至今已抽驗3場，均未檢出。

▲台中市政府複驗台糖豬肉，結果檢出瘦肉精，打臉中央。（圖／記者游瓊華攝）

雲林縣政府表示，4日曾會同中央畜產會稽查人員赴虎尾台糖肉豬場完成採樣稽查，並比對藥品進出貨資料及清查現場飼料、藥品、添加劑等，都未檢出。此外，雲林縣動植物防疫所從今年起至抽驗90多場，均未檢出。

澎湖縣衛生局指出，已下架同批號的台糖肉品，共回收71盒。

新竹市衛生局長張厚全表示，下架回收129件台糖冷凍安心豚梅花肉片，同批產品未銷售至新竹市其它賣場。

苗栗縣府指出，年關前已專案稽查春節應景食品，10件動物用藥檢驗（含乙型受體素），皆未檢出。

嘉義市建設處表示，每年到肉品市場及畜牧場採樣，均未檢出。

基隆市衛生局指出，最近一次1月抽驗2件豬肉，都未檢出瘦肉精。
 

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