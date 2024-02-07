樣品遭污染？　食藥署：將請台中市提供最後一次使用西布特羅時間

▲行政院召開記者會說明台糖瘦肉精爭議。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台糖梅花豬肉檢出瘦肉精西布特羅，經食藥署、台中市政府複驗後仍有檢出，行政院7日下午召開記者會說明，強調在清查後食品鏈尚無風險。食安辦主任許輔說，目前大致上，把可能的來源如上游的飼料、田間、飼養行為等，都排除了；食藥署長吳秀梅說，會請台中食安處提供最後一次使用西布特羅的時間。

食藥署長吳秀梅說，西布特羅是當作標準品在使用，目的是當作比對，在做實驗的時候都應該要有標準品，「可以請台中食安處提供這樣的資料，對於最後一次使用西布特羅是什麼時間，可以了解一下」。

針對媒體質疑，是否對污染源沒有頭緒？食安辦主任許輔說，確實還沒確知真正的原因，但已經排除，「大致上，把可能的來源，上游來的飼料、田間、飼養行為等，都排除了」，剛也提到，化合物的來源也會請專家去找，並非沒有頭緒。

農業部代理部長陳駿季說，「這個檢體有問題」，同一批豬肉是有履歷可以追蹤的，從第一時間下架的肉品裡，也請台糖溯源，找到跟台中市抽驗的同一個溯源號碼之樣品，檢測了7件，是農業部畜產會標準實驗執行，「報告是都沒有檢出，同一批另外2個樣品是由食藥署檢驗，也沒有檢出，台糖也另外送到SGS檢測也沒有檢出」。

陳駿季說，掌握到的8個檢測裡，有7個檢測是陰性零檢出，只有台中市政府的樣品有檢出。換句話說，確認不是系統性問題，國人非常擔心現在到底可不可以買豬肉，「我要呼籲國人，可以放心買國產豬肉，抽檢過程中是沒有任何檢出的」。