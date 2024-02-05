快訊／北市天母SPA工作室傳火警！2樓黑煙火舌竄出　住戶急衝1樓逃生

▲北市士林區天玉街38巷住商混和大樓傳出火警。（圖／民眾提供）

記者黃宥寧、黃彥傑／台北報導

台北市士林區天母一處建築物2樓下午2時許起火，民眾見濃煙、火舌竄出，立刻撥打119處理，警消趕赴現場撲救，所幸屋內民眾已疏散至1樓，暫時無人員受困，確切起火原因待調查釐清。

據了解，該建築為住商混合大樓，起火為1家2、3樓的SPA工作室，火警傳出時，屋內美容師、民眾倉皇逃生，消防獲報後也抵佈線滅火，轄區天母派出所所長馬奕桓也趕赴現場關心，所幸並無人受困，至於起火原因仍有待進一步調查。