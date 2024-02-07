網購年菜「加價買鮭魚」！她見實品超傻眼　網笑：圖僅供參考

▲加價買的鮭魚，實體商品只有手掌般大小。（圖／擷取自Facebook／爆料公社公開版）

圖文／CTWANT

明（8）天就要迎來春節連假，不少人已經準備好過年年菜，打算與家人、親友一起圍爐歡聚，不過就有一名女網友分享「年菜翻車」事件，透露她在某電商平台加購了一片生鮮鮭魚，沒想到收到實體後卻讓她超傻眼。

該名女網友在臉書社團「爆料公社公開版」曬出鮭魚照片，並發文表示自己網購年菜後，又加購了一片秋鮭，只見鮭魚僅PO的手掌般大小，讓她忍不住直呼「看到本人後，我真的笑了⋯網路上有寫75g，可能是我對75沒概念。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，不少網友留言表示，「75克這樣差不多」、「75g沒很大啊！你是不是沒在下廚？」、「這樣75克差不多啦…賣魚的路過…」、「我的工作內容包含切鮭魚，這真75g上下沒騙你」、「這蠻符合標示敘述的呀，而且價格也合理。」也有內行人解惑，「秋鮭是鮭魚系列等級最低的野生鮭魚，行話叫飯菜魚，一般多為便當店使用，這大小剛好放便當。」

不過也有人認為商品圖騙很大，「圖僅供參考」、「敢嘴！！！！！在台灣，圖片只是參考用，要看實物」、「購物台很多食物，都是來搞笑的」、「這個只能算學費！以後網購就知道注意什麼了」、「我覺得比較有問題的是賣場行銷圖，有一點誤導，讓沒概念的人以為是大片鮭魚。」

延伸閱讀

▸ 涉嫌「多次性侵男高中生」…花蓮女老師遭解聘 監察委員揪「案情3疑點」出手查了

▸ 孝親費每月1萬元！上網求助：「過年包不包？」 網見1關鍵急勸退

▸ 年前悲劇！澎湖士官訴苦後失聯 被發現陳屍菜園納骨塔