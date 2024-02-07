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「8秒跳」減脂又降血壓！醫大推：比日走萬步更有效

「8秒跳」能有效改善高血壓。（示意圖／取自於免費圖庫Pexels）

▲「8秒跳」能有效改善高血壓。（示意圖／取自於免費圖庫Pexels）

圖文／CTWANT

高血壓是現代人常見文明病之一，而針對降血壓的方式也多不勝數。以往我們常聽到的「日行萬步」是被視為一項有助於控制高血壓的運動方式，但最近有營養師分享日醫的「8秒跳」竟能有效改善高血壓，甚至對中老年人更為友善和安全，同時也可達減重效果。

北秀健康管理診所營養師沈宛徵引述日本醫師伊賀瀬道的見解，指出「8秒跳」是一種有效降血壓的運動方法，由於這種跳躍運動本身就是高強度的活動不僅有益於改善高血壓，同時還能達到瘦身的效果；而比起長期以來較受歡迎的「每天散步10000步」，「8秒跳」其實對於改善高血壓更有效。具體該如何執行？她也提供了3步驟：

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1.進行暖身，尤其膝蓋腳踝。

2.於8秒內跳16下，並休息 5~10 秒。

3.反覆執行約 5~10 組。

沈宛徵進一步詳述，在進行8秒跳的過程中，要讓全身保持放鬆，並注意伸直背脊，同時讓膝蓋微微彎曲，手臂則自然下垂。至於跳的高度，只要腳尖稍微離開地面即可。這樣的動作技巧有助於確保跳躍的流暢性，同時減少對關節和肌肉的負擔，提供更為安全和有效的運動體驗。

沈宛徵提到，1天跳躍10分鐘，能達到健走30分鐘以上的功效，但若長時間跳躍恐致反效果，尤其高血壓患者要特別注意，以8秒為基準，分成數次跳躍較為安全。

沈宛徵也引述伊賀瀬道也的提醒，在進行8秒跳時應避免選擇在起床後的1小時，因為此時血壓變化較大。此外，對於那些醫囑建議不要進行運動的人，以及心臟病和腎臟病患者，應該避免進行8秒跳。這項提醒強調了在選擇運動方式時應謹慎考慮個人的健康狀況，確保不會對身體造成不良影響。在採用新的運動方式前，最好先諮詢專業醫療建議，確保適合自己的身體狀況。

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