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饗食天堂廚師上吐下瀉！8天內「傳染2同事+6消費者」疑諾羅群聚

記者許宥孺／高雄報導

高雄市衛生局3日起陸續接獲通報，有6人疑似食物中毒出現身體不適症狀，而他們都曾在饗食天堂夢時代店用過餐。經疫調發現，餐廳內場一名廚師在1月29日就有上吐下瀉症狀，有2名同事也因此陸續就醫，稽查人員連日上門稽查，共計逮到4項衛生缺失，要求業者今(7日)停業清消限期改正，同時採集檢體送驗，而稍早檢驗結果出爐，未檢出致病源或諾羅病毒，但仍不排除疑似有諾羅傳染風險。

▲▼饗食天堂旗艦店插旗高雄夢時代。（圖／記者許宥孺攝）

▲饗食天堂高雄夢時代旗艦店今日停業清消一天。（資料圖／記者許宥孺攝）

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饗賓餐旅集團旗下人氣吃到飽餐廳「饗食天堂」，今日傳出夢時代旗艦店突然暫停營業一天，業者今日上午連忙聯絡已訂位的消費者更改店別或時間用餐，不少消費者抱怨，餐廳都訂好了卻突然被改期。

衛生局對此說明，因3日下午4點多接獲小港醫院通報，有2人疑似食物中毒，經查，2人曾在饗食天堂夢時代店用過餐，就醫後症狀緩解即離院返家。衛生局當日隨即派員前往餐廳稽查，當時就逮到冰箱食材堆疊未分區放置、生熟食刀具應分區放置等缺失，要求業者改正，稽查人員則採集3件食材、2件環境檢體，以及2名患者檢體送中央疾管署檢驗。

▲▼饗食天堂食安。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局3日接獲通報，有2名消費者用餐後疑似食物中毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

未料，衛生局5日又接獲民眾進線申訴，指出2日在饗食天堂夢時代店用餐，有4人出現身體不適。衛生局為釐清食安疑慮，6日再度前往餐廳稽查，並調查近一周內員工的健康狀況。

經查，一名內場廚師在1月29日率先出現上吐下瀉症狀，接著又有2名廚師在2月4日、5日也出現嘔吐、腹瀉症狀前往診所就醫，診斷結果都是急性腸胃炎，目前症狀已緩解。

稽查人員5日再度於現場稽查作業場所，查有食材未標示分裝日期、員工物品未專區放置等缺失，要求業者於2月7日前改正完成，並為落實風險管理及損害控管預防性措施，同步要求業者於2月7日暫停作業1天，徹底清消至複查合格為止。衛生局擴大疫調，再度採檢32件食材及環境檢體，檢驗致病原。

▲▼饗食天堂食安。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局2度上門稽查，共逮到4項衛生缺失。（圖／記者許宥孺翻攝）

稍早第一梯次(3日)檢驗結果出爐，當日所採集3件食材、2件環境檢體，致病原呈現陰性。另2名於2月3日就醫發病個案，疾病管制署於今日發佈，檢驗結果沒有檢出致病源或諾羅病毒。雖未檢出諾羅病毒，不過衛生局也不排除有疑似諾羅傳染風險，致病原仍持續調查中，也預計新聞揭露後，會接獲更多當日消費者反映。

衛生局指出，如消費者因訂位被取消，或主張食物中毒者，請保存就醫單據（例如診斷證明書），針對醫療費用、減少工作收入、精神慰撫金等損害賠償，雙方若無處理共識，請消費者向市府消費者服務中心申訴，消保官會盡力協調以解決爭議。

饗賓集團表示，為配合政府單位的食安政策之需，夢時代店2月7日暫停營業一天，對於此異動所影響的部分顧客用餐行程，餐廳會積極聯繫與提供最適切的安排。集團也強調，餐廳已完成自主查核及全面性清潔消毒作業，高度重視與務實看待每一項與顧客滿意相關的細節。

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