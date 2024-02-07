高雄開出1200萬刮刮樂頭獎！店員幫選　他驚呆：有沒有看錯？

▲高雄仁武一家彩券行昨日晚間刮中1200萬頭獎 。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

農曆春節就快到了，不少民眾都會買刮刮樂試試手氣，高雄仁武區一家彩券行昨(6日)晚間就刮出全台首張「1200萬大吉利」頭獎，而且還是店員幫忙選號，男子刮中後直呼「我有沒有看錯？」不敢相信自己竟然中了大獎。

幸運中獎的高雄男子昨日晚間到彩券行試手氣，一進到店裡就隨機挑了幾張200、500元面額的刮刮樂，店員說，男子陸續都有中小獎，男子後來又說想買一張1000元面額的刮刮樂，並請當時上班的員工幫他挑，該名員工選了一張「1200萬大吉利」刮刮樂。

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店員說，這名男子刮完後，不敢相信竟然中大獎，直呼「我有沒有看錯？」並請店員幫他刷條碼，最後確認真的刮中頭獎，興奮的不得了。

▲店員幫忙選號，男子竟然刮中頭獎。（圖／記者許宥孺攝）

店員笑說，幫男子選號的是一名合格代理人，但不方便透露是哪一位，就怕接下來每一位客人都要指定這隻「黃金右手」幫忙選號，怕給員工帶來困擾。而這名男子中獎後也有表示，要給員工吃紅，不過店家回絕。

店家昨晚開出頭獎後，也開心的放鞭炮慶祝，門口也貼上紅色大字報，向民眾報喜開出頭獎1200萬。

根據台灣彩券公告，「1200萬大吉利」刮刮樂共有5個頭獎、150個100萬元獎項，共發行600萬張，總中獎率70%，目前已開出一位頭獎。而總中獎率最高者則是面額500元的「金龍獎」，頭獎300萬元，中獎率100%，有高達14次中獎機率，共發行700萬張。