大陸第5座南極考察站　「秦嶺站」正式開站

▲「秦嶺站」位於羅斯海的恩克斯堡島。（圖／CCTV）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸南極考察站秦嶺站正式開站，這也是繼長城站、中山站、昆侖站和泰山站之後，大陸的第五個南極科學考察站。

根據央視新聞報導，秦嶺站位於西南極的羅斯海的恩克斯堡島（Inexpressible Island），羅斯海是南極地區岩石圈、冰凍圈、生物圈、大氣圈等典型自然地理單元集中相互作用的區域，是全球氣候變化的敏感區域，也是極地科學考察的理想之地。

秦嶺站的建築面積達5244平方公尺，目前主要完成了主體結構和固牆工程，下一步將進行室內裝修，室內機電，還有其他功能區的建設，包括新能源油罐基礎及安裝設施，預計建成之後，夏天可接待80名考察人員，冬天30人。

大陸海洋局極地考察辦公室主任沈君表示，秦嶺站不僅填補大陸在該區域的科學考察空白，也為各國研究地球系統中的能量與物質交換、海洋生物生態和全球氣候變化等提供重要支撐。

而對於秦嶺站的命名由來，大陸海洋局極地考察辦公室副主任龍威說，秦嶺是橫貫中國中部的古老山脈，是地理上的南北分界線，也是地理、歷史、文化多元一體的重要特徵、標誌，被尊為華夏文明的龍脈，家喻戶曉，知名度高，而新站所處區域同樣也有一條作為南極洲東西地理分界線的橫貫山脈。