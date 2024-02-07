快訊／饗食天堂夢時代店2人感染諾羅病毒！　業者回應了

▲饗食天堂高雄夢時代旗艦店今日停業一天。（資料圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

人氣吃到飽餐廳饗食天堂夢時代旗艦店驚傳有2名消費者日前用餐後，出現上吐下瀉症狀，就醫發現疑似感染諾羅毒，高雄市衛生局前往疫調，發現有部分衛生缺失，要求限期改善。饗賓餐旅對此表示，配合食安政策所需，今日夢時代店暫停營業一天，對於此異動所影響的部分顧客用餐行程，餐廳會積極聯繫與提供最適切的安排。

高雄市衛生局於2月3日接獲醫院通報，有2名患者出現上吐下瀉症狀，疑似感染諾羅病毒。衛生局前往2人所攝食的餐廳進行疫情調查、人體採檢及督導環境清消。

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衛生局指出，依食品良好衛生規範準則，發現冰箱食材堆疊未分區放置、生熟食刀具應分區放置等缺失，限期2月7日改善完成，並令業者廚房作業環境澈底清消至複查合格後始得營業。

饗賓集團表示，為配合政府單位的食安政策之需，饗食天堂高雄夢時代2月7日暫停營業一天，對於此異動所影響的部分顧客用餐行程，餐廳會積極聯繫與提供最適切的安排。

饗賓集團指出，創造顧客美好體驗是饗賓集團的經營使命，近期腸胃型感冒流行，饗賓配合政府食安政策，強化環境清消，用心提供顧客美好安心的用餐體驗。

饗賓集團強調，餐廳已完成自主查核及全面性清潔消毒作業，高度重視與務實看待每一項與顧客滿意相關的細節，特此聲明。