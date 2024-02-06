「新希望秀出愛」開運義剪心理健康宣導　陪市民過早年！

▲台南市衛生局為關懷民眾，舉辦「新希望秀出愛」開運義剪暨心理健康宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節將至，台南市衛生局為關懷民眾，在歲末溫馨時節賦予正能量，特於6日上午，於台南市衛生局林森辦公室一樓戶外廣場，舉辦「新希望秀出愛」開運義剪暨心理健康宣導活動。

台南市衛生局服務精神疾病、憂鬱、自殺及藥癮等弱勢族群，其中不乏多重問題的共病個案，這些身心弱勢者常因情緒困擾及心理疾患，導致不擅於表達及社交、社會競爭力不足或社會經濟地位較低，而容易疏遠人群並處於社會邊緣，希望大家能透過給予關懷及傾聽，引導他們了解情緒議題及求助，讓他們能減少情緒困擾的發生，在即將到來的年節，能平安過好年。

活動在黃偉哲市長帶領下，由朝興基金會元氣太鼓隊以鼓聲除去舊歲，為活動熱鬧開場，現場約有550人回饋熱烈掌聲，並邀請吉他、小提琴演奏、薩克斯風表演及神奇魔術演出，讓民眾提前感受年節熱鬧氣氛，期盼傳遞正念精神，一同溫暖寒冬。

衛生局已連續10年與米蘭時尚髮型公司攜手合作，共同關懷弱勢，米蘭時尚髮型公司許漢宗董事長熱心公益，義舉深得市民期待及肯定，今天活動的重頭戲，便是由許漢宗董事長帶領28位專業設計師，親自為弱勢個案及市民朋友們剪髮，希望能讓各位市民朋友們從“頭”開始煥然一新，由外而內散發自信，以全新髮型迎接嶄新的一年。

每位接受剪髮的民眾都帶著滿意笑容，紛紛表示：「感謝衛生局辦理這麼有意義的活動，感謝米蘭設計師幫我剪出這麼好看的髮型，換個造型好過年，心情都好起來了」。

今日除精彩表演及義剪活動外，衛生局提供衛生教育資訊，包含精神健康、自殺防治、毒品防制、酒癮戒治等多元議題，並邀請本市精神復健機構學員及毒防中心Good力咖服務隊共襄盛舉，踴躍參與設攤進行義賣及宣導活動，另由台南市警察局及消防局傳遞反毒、反詐騙及災害預防等資訊，共同提倡正確的健康促進觀念，以輕鬆方式強化大眾健康知能。

今年同樣地邀請到知名書法名師鄭清和老師和唐一良老師於現場揮毫，贈與市民免費的客製化春聯，帶來新春好福氣，現場另有提供免費特製心理健康紅包袋，以及闖關送好禮、抽福袋，全場熱鬧滾滾開心不已。

黃偉哲市長表示，藉由本次活動的拋磚引玉，更讓我們周遭的身心弱勢家庭走入人群，希望透過本活動將正念精神傳遞給周邊親友，聚集彼此正能量，互相鼓勵、關懷，架構起「安心台南」關懷網絡，匯集更多力量來共同關心弱勢族群，展開一元復始身心新氣象。