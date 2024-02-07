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社會 社會焦點 保障人權

龍年春節參拜關渡宮　北投警交管懶人包一次看！

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲春節期間民眾走春到廟祈求平安，北投警運用警力在關渡官周邊道路實施疏導。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

走春祈福是年節期間傳統習俗！北市北投警分局將運用警力和民防義警等人員，將依關渡宮現場車流狀況，於周邊道路實施疏導及管制，同時也提供開車民眾可使用的停車場，讓市民朋友守財不破財，龍年行大運。

一、 管制時間：113年2月9日(除夕)22時至翌日2時、2月10日(初一)7時至19時、2月11日至14日(初二至初五)均為8時至18時。
二、 管制區域：
（一）中央北路4段601巷、知行路(自關渡宮牌樓前至大南汽車修理廠)間，採單向通行管制，車輛只准出不准進，惟聖景路維持雙向通行聖景社區，並開放紅燈右轉大度路。往關渡宮之車輛，須由知行路或關渡路進入(關渡宮停車場客滿造成周邊道路壅塞時，總量管制車輛進入關渡路)。
（二）欲往關渡宮車輛可由關渡路及知行路進出；另循關渡路進入車輛一律強制右轉知行路260巷道往關渡宮，僅開放前往關渡自然公園之車輛直行關渡路。
（三）知行路關渡宮牌樓前起至停車場之間道路，實施「人車分道」管制，以維護民眾安全。
三、 管制地點：
（一）中央北路、大度路口(禁止往聖景路，住戶進出除外)。
（二）大度路、關渡路口(壅塞時，管制淡水方向來車，禁止右轉關渡路，請由內側車道至立德路口迴轉，再沿大度路陸橋下方前往關渡宮)。
（三）大度路、知行路口(壅塞時，管制進入知行路，統一改由關渡路接知行路260巷，再左轉知行路往關渡宮)。
（四）關渡路、知行路260巷口(強制右轉，禁止直行關渡路，持有通行證者及住戶除外)。
四、 活動替代道路：如淡水與北投關渡間南北方向交通發生壅塞狀況，請民眾車輛避開大度路，另循「替代道路」通行，即淡水←→小坪頂←→稻香路←→中央北路←→大業路←→洲美快速道路←→市區，以免行車受阻。
五、 停車訊息：
(一)關渡宮水岸停車場。
(二)立功、立德路口汽車停車場。
(三)關渡自然公園停車場。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲關渡宮周邊交通管制。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投警分局表示，有鑑於往年春節期間，自行駕車前往關渡宮參拜的民眾，因受限於關渡宮水岸停車場空間相當有限，經常耗費許多時間才能穿過冗長的排隊車潮。民眾可搭乘捷運於關渡站下車，由捷運關渡站1號出口沿大度路3段301巷步行至關渡宮，僅900公尺(約10分鐘路程)，亦可於1號出口前轉乘133號接駁公車，遠比自行開車更加快速、經濟又環保。

最後也特別提醒民眾，北投警年節不打烊，提醒民眾行經路口應遵守「慢、看、停」原則，禮讓行人優先通行；行車勿超速、勿酒駕。另外，若接獲不明來電，請保持冷靜，撥打165反詐騙專線查證。

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