2024陽明山花季開跑！3管制點曝光　士林警交通攻略報你知

▲陽明山花季2月7日開跑，士林警分局公布交通管制攻略。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

陽明山花季今（7日）開始囉！北市士林區有多處知名景點，如冷水坑、故宮博物館，士林分局長王炳睿預判將吸引大批人車潮，除維護花季期間交通順暢，讓賞花遊客用路安全，在士林官邸也加派警力疏導，同時為紓解陽明山交通可能壅塞，也公開上山3處管制點，讓民眾開心出遊順暢返家。

仰德大道實施通行管制，並請民眾配合相關交通管制及疏導措施事項：

ㄧ、仰德大道上山3處管制點：仰德大道、至誠路口；福林路、忠勇街口；至善路2段1巷口。

二、下山彈性2處分流點：格致路、菁山路口及格致路、凱旋路口。

▲士林警特別在士林官邸前加派警力，疏導交通。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方表示，為確保陽明山花季期間交通順暢與安全，將視車流狀況彈性調整疏導，從2月7日至3月17日，連續假日上午7時至下午4時，實施上山交通管制，管制對象為自用小汽車（含客、貨兩用車）；格致路、凱旋路口將視下山車流狀況彈性實施分流，讓民眾避開壅塞時、路段，安全順暢返家。

士林警分局呼籲，民眾來士林賞花出遊，多多利用捷運、公車等大眾運輸交通工具，以免陷入車潮或耗時尋找車位，影響出遊心情；開車出遊時應養足精神，切勿疲勞駕駛，影響行車安全；同時提醒市民朋友勿違規停車，禮讓行人優先通行，遵守交通安全規則，並配合現場員警及義交指揮疏導，共同維護交通順暢。