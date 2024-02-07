過年長輩最愛問Top6！「有沒有對象」只排第3名　一票網喊頭好痛

▲不少網友害怕過年被長輩問東問西。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

春節到來，親人團聚總免不了遭到各種「關心」轟炸，且問的問題每年都大同小異，甚至涉及隱私，讓人避之唯恐不及。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「最怕長輩問的問題」相關話題的網路聲量表現，盤點網友熱議最令人進退兩難的「老梗問題｣Top6，一票網友爆共鳴。

觀察近一年相關話題討論，發現「感情」方面的問題令網友好頭痛，例如「什麼時候要結婚」、「有沒有對象」、「什麼時候生」等。不少人就抱怨，「因為沒有其他的可以聊了，問有沒有另一半、問什麼時候要結婚」，有時結完婚又緊接著「催生」。連環追問令網友直呼，「我是覺得，聊不來不用硬要聊」、「每年過年都會一直重複這樣的迴圈」。

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不過也有人留言緩頰，「體諒人家一下嘛，一年才見一次，也不熟」，認為也許對方只是單純想聊聊天，可以試著以「因為我找不到適合我的對象」、「我有老公啊，是XXX（藝人）」等委婉或幽默的方式來回答。

▼盤點網友最怕被長輩問的6大問題。（圖／公關提供）

此外，也有不少網友表示，「我覺得問薪水最煩，每次都不知道該怎麼回答」，引起不少網友的共鳴，「小時候真的很討厭那些親戚，喜歡比較誰成績好、考上的學校好什麼的」，指出「薪資待遇」、「課業狀況」也是許多長輩的愛問問題。不過不論是工作待遇或成績，對某些人來說屬於個人隱私的範疇，一旦透露可能成為聊天甚至比較的話題，帶來不必要的困擾，讓一堆苦主直喊這些問題真的「聽了很刺耳」。

也有部分長輩則會用，「不記得我了嗎，怎麼沒叫我？」來當作與晚輩打招呼的起手式，有時還搭配，「我小時候抱過你呀！」等話語想與後輩們破冰，但這樣直接的問法卻容易令人尷尬，讓許多人不知該如何是好。

對此，有人推薦可以先簡單回應幾句，如「啊！真的嗎！我小時候可愛嗎？很重嗎？」並以「這樣過來會很遠嗎？外面有沒有下雨？」等無關話題接續，「直接尬聊別的，再偷問媽媽『他是誰』」來化解難關。