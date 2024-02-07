食藥署確定檢出瘦肉精！　徐巧芯怒：王必勝應立刻下台

▲衛福部政務次長王必勝。（圖／記者洪巧藍攝）



記者崔至雲／台北報導

針對台糖瘦肉精疑雲，衛福部次長王必勝日前提出5大疑點，質疑台中市府驗結果有落差。未料，食藥署今（7）日表示，經過複驗確定檢出「西布特羅」。對此，國民黨立委徐巧芯表示，王必勝公開要求台中市政府蓋牌黑箱，「還好人家沒有聽你的，不然就全員違法了」，轟王必勝不僅私德不檢點，公務也不專業，要求「王必勝應該立刻下台」。

徐巧芯提到，台糖豬肉複檢結果出爐，依照《食安法》規定由台中市政府複驗，且中央派員在旁觀測儀器及實驗方法，全程還有錄影存證；中央、地方均仍然驗出西布特羅。

「有就是有，規定就是『不得檢出』」。徐巧芯說，地方政府驗到就應該依法公布。中央政府應該幫民眾解決問題、積極把關，而不是帶頭鬥爭，檢討發現問題的人。

徐巧芯表示，這幾天中央政府、綠營民代、民進黨立委落選人、側翼網軍到處抹黑出征，如今大翻車，證實真的台糖的豬肉驗出瘦肉精，請問要不要出來道歉？尤其王必勝公開要求台中市政府蓋牌黑箱，還好人家沒有聽你的，不然就全員違法了。王必勝不僅私德不檢點，公務也不專業。

徐巧芯轟，「修身、齊家、治國、平天下」樣樣零分，這種人留著幹嘛？從疫情期間的表現到這次誣賴地方政府查驗食安的作為，王必勝就算下十八次台也無法謝罪。食安標準只能從嚴，擔任中央衛福部官員卻把標準放得比褲頭還寬的，王必勝還是史上第一人。

徐巧芯說，本次事件可以看出，農業部、經濟部（台糖）、衛福部等整個看守內閣一團亂。趕緊下台，換個專業肯做事、不搞政治對立的人來做官吧。「再強調一次：王必勝下台！」。