2024桃園燈會搭乘接駁車　送限量版小提燈、抽黃金

▲觀旅局說明「2024桃園燈會接駁服務。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2024桃園燈會」2月21日至3月3日於桃園區南昌森林運動公園、虎頭山創新園區登場。市府觀旅局長周柏吟表示，燈會期間提供交通接駁服務，共規劃「紅線」（桃園火車站後站─虎頭山創新園區─南昌公園）及「藍線」（南昌公園─大有國中─虎頭山創新園區─新永和市場）等2條路線，鼓勵民眾多利用接駁服務，有機會抽中黃金。

周柏吟說，紅、藍線的平日行駛時間為下午5點至晚間10點、假日為下午4點30分至晚間10點30分，每10至15分鐘一班車，視人潮機動調整班距。觀旅局鼓勵民眾多加利用接駁服務，除可獲得限量版「春桃共榮」小提燈外，還有機會抽中黃金。

針對自行前往的民眾，南昌森林運動公園周邊公有及私有停車場約可提供1,181個汽車停車席位、95個機車停車席位；虎頭山創新園區則可提供1,504個汽車停車席位及1,243個機車停車席位。

市府觀旅局表示，「2024桃園燈會」期間，開燈時間為每日下午6點至晚間9點30分，假日則延長點燈至晚間10點。本次燈會以「閃閃桃園、閃閃桃林」為主題，將傳統技藝與漢服表演結合科技互動及國際藝術作品，呈現多元交融的豐富性，建議民眾可先至「南昌燈區」欣賞國際級藝術燈組，後至「虎頭山燈區」感受宋代漢服的上元節，如同穿越時空，感受前所未有的桃園燈會。