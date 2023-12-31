倒數跨年夜重頭戲將登場　清境農場2天破萬人！警進行交管

▲清境農場連日湧入大批跨年連假旅遊人潮。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

113年元旦三天連假今天進入跨年夜重頭戲，「2024清境原音綻放跨年祭」晚間將在仁愛鄉清境統一超商前廣場登場，各風景區連日來也有大量人車潮湧入；清境農場指出，今天國民賓館住宿率超過88%，30日和今天估計總入場人數也破萬人。

清境農場指出，12月30日至明年1月1日三天的預定住宿率分別為80.36%、88.39%、21.43%；而從昨天起天氣都不錯，昨天入園人數近5000人，今天早上9時35分入園人數就達1520人，比昨天同時段還稍多，今天預估約5500人左右。

農場呼籲遊客，因場區週邊大部分是紅線，請勿任意停車妨礙交通；山上的氣溫早晚仍然非常低，提醒參加清境跨年晚會或是迎曙光的朋友們務必多加衣物及戴帽子，以免感冒。

仁愛警分局則將加強各項交通疏導管制措施，提醒民眾配合：小型車請行駛過台14甲線7.5公里處跨年晚會會場，前往清境農場週邊停車格停車；清境觀光發展協會於今天晚上6時30分至元旦凌晨0時30分規劃接駁車，接駁清境龍莊至博望新村間之遊客至會場。

仁愛分局長林文智呼籲用路人於上山前，在平地加滿油，並檢查車輛機件性能；另台14線埔霧公路、台14甲線合歡山公路蜿蜒曲折，切勿跨越雙黃線行駛，並注意減速慢行，參加跨年活動後，請駕駛人稍事休息養足精神再下山，以免疲勞駕駛，影響行車安全。