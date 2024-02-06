華為年終分紅770.85億元人民幣　14萬在職員工及退休保留人士可領

▲華為公布2023年分紅方案。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸通訊設備龍頭華為今（6）日透過內部郵件發布「董秘1號文件」，正式公布2023年度分紅方案，「ESOP每股分紅1.5元，稅後15.3%，同比去年稅後收益有所降低。」根據華為2022年財報顯示，截至2022年12月31日止，華為員工持股計劃參與人數為142315人，皆為在職員工或退休保留人員，代表此次分紅至少將有14萬人受惠。

▲華為創辦人任正非。（圖／CFP）

公開資訊顯示，華為現階段總股本約為513億股，按照2023年分紅方案，公司需要向員工支付513.9億元人民幣（約2266億元新台幣）乘上1.5的金額，也就是770.85億元人民幣（約3399億元新台幣）。

據了解，華為投資控股有限公司是100%由員工持份的民營企業，除薪資及獎金外，虛擬股分紅也是華為員工薪資內的重要組成。華為員工持股制度始於1990年，參股價格為每股1元，按稅後利潤的 15%作為股權分紅。

值得注意的是，華為員工並非人人皆可參與分紅，只有入職兩年後、業績表現突出的員工享有配股資格，且可認購的華為公司股票數量也有所限制。

自2020年起，華為股價及分紅情況為，2020年，股價7.85元／股，分紅1.86元／股；2021年，股價7.85元／股，分紅1.58元／；2022年，股價7.85元／股，分紅1.61元／股；2023年，股價7.85元／股，分紅1.5元／股。