　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

華為年終分紅770.85億元人民幣　14萬在職員工及退休保留人士可領

▲華為。（圖／CFP）

▲華為公布2023年分紅方案。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸通訊設備龍頭華為今（6）日透過內部郵件發布「董秘1號文件」，正式公布2023年度分紅方案，「ESOP每股分紅1.5元，稅後15.3%，同比去年稅後收益有所降低。」根據華為2022年財報顯示，截至2022年12月31日止，華為員工持股計劃參與人數為142315人，皆為在職員工或退休保留人員，代表此次分紅至少將有14萬人受惠。

▲華為創辦人任正非。（圖／CFP）

▲華為創辦人任正非。（圖／CFP）

公開資訊顯示，華為現階段總股本約為513億股，按照2023年分紅方案，公司需要向員工支付513.9億元人民幣（約2266億元新台幣）乘上1.5的金額，也就是770.85億元人民幣（約3399億元新台幣）。

據了解，華為投資控股有限公司是100%由員工持份的民營企業，除薪資及獎金外，虛擬股分紅也是華為員工薪資內的重要組成。華為員工持股制度始於1990年，參股價格為每股1元，按稅後利潤的 15%作為股權分紅。

值得注意的是，華為員工並非人人皆可參與分紅，只有入職兩年後、業績表現突出的員工享有配股資格，且可認購的華為公司股票數量也有所限制。

自2020年起，華為股價及分紅情況為，2020年，股價7.85元／股，分紅1.86元／股；2021年，股價7.85元／股，分紅1.58元／；2022年，股價7.85元／股，分紅1.61元／股；2023年，股價7.85元／股，分紅1.5元／股。

ET快訊
快訊／害一家人遊泰國夢碎　肇事駕駛收押
國民黨中常委候選人名單曝！　藍委僅一人參選
陳沂抱著媽媽失控暴哭　真實原因曝光！
資生堂千金李宓準備升格高齡5寶媽！　產後6個月三度做試管
「專業打手」攻擊前先問陳沂：妳是黃君怡嗎　下秒猛烈暴打
全台大掃蕩！詐團騙走3億　抓189人扣3452萬現金
缺氧！　工人要爬出墜2m身亡
墾丁、小琉球寒冬來了！訂房最低不到5成　業者：今年很辛苦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華中農業大學教授被11學生檢舉　證實「論文造假」被解聘

中國股民集體崩潰！　轉戰印度使館微博「我過不了年了」

華為年終分紅770.85億元人民幣　14萬在職員工及退休保留人士可領

雪災肆虐！湖南湖北2天「3座市場被壓垮」　2死多人被困

瓜地馬拉想同時和台灣大陸「當朋友」　陸外交部：只接受一中

00後妹子雪地翻車！淡定從天窗爬出拍照　笑稱：人沒事就好

台灣10年來最多人參與！　陸唯一兩岸兒少春晚700人歡慶演出

23歲單身男過年被「催婚」！相親對象親自登門　崩潰喊：催3年了

暴雪困高速公路！7旬老人沿路送熱水「咧嘴一笑」　車主：心都暖了

10歲女兒家口門失蹤　爸媽13年後等來噩耗…慘遭「性侵分屍」亡

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

SJ經紀人婚禮「合體銀赫東海熱舞」　強仁也現身…利特失誤秒被噓爆XD

江大成道歉..胡瓜：我看不懂啊　讚胡釋安認愛「處理得很好」

歐陽娣娣參加選秀喊：我來自中國　認「因家人才紅」Cue娜娜全場驚呼

快訊／19歲情侶雙載遭撞飛！2人斷腿...零件碎滿地　驚悚現場曝

陳昭姿批「怎能這樣對我」　柯建銘嗆民眾黨團烙兄弟

華中農業大學教授被11學生檢舉　證實「論文造假」被解聘

中國股民集體崩潰！　轉戰印度使館微博「我過不了年了」

華為年終分紅770.85億元人民幣　14萬在職員工及退休保留人士可領

雪災肆虐！湖南湖北2天「3座市場被壓垮」　2死多人被困

瓜地馬拉想同時和台灣大陸「當朋友」　陸外交部：只接受一中

00後妹子雪地翻車！淡定從天窗爬出拍照　笑稱：人沒事就好

台灣10年來最多人參與！　陸唯一兩岸兒少春晚700人歡慶演出

23歲單身男過年被「催婚」！相親對象親自登門　崩潰喊：催3年了

暴雪困高速公路！7旬老人沿路送熱水「咧嘴一笑」　車主：心都暖了

10歲女兒家口門失蹤　爸媽13年後等來噩耗…慘遭「性侵分屍」亡

網友譏「跪著舔中」！連勝文提告求償50萬　敗訴理由出爐

「龜山vs.鶯歌怎選」網戰翻　內行指4大購屋指標

小樂開深V「刺青全看光」　無預警曝光龍年重磅喜訊！

台灣半導體地位難取代　台積電、三星在台專利申請量都奪冠

新北菁桐車子停路旁突冒煙　消防灌救「水柱猛噴」畫面曝

不考慮房價想住哪？兩派多數風向曝　「最夯2都」打平了！

新北賣菜郎卡拉OK獨飲　笑鄰桌「付得出小費嗎」…6人大亂鬥

亂尿尿被罵！歐告「變無辜海豹」翻肚求原諒　粉絲笑：口紅收好啦

情人節全聯熱賣心型草莓禮盒　ROYCE’首推霸榜巧克力福袋半價

嘉義市警局文化夜市宣導反詐騙　年節加強關懷轄區弱勢戶

2黃金獵犬出門突往前暴衝　爸被拉走慘跌：躺一下好了

大陸熱門新聞

大媽吵架裝死　結局變「3P疊疊樂」

中國「千股跌停」　上市公司勸：放下執念

老闆年終豪撒4.4億現金！員工數多少拿多少

陸股狂跌　官方：發現惡意做空、砸盤出貨

女教師寫最火辭職信「世界那麼大，我想去看看」 8年後現狀曝　

女子喜兌中獎刮刮樂！竟遭店員當場撕毀

香港「飛機輾斃」拖車人員！　男陳屍停機坪

10歲女兒家門口失蹤　爸媽13年後得知孩子早已遇害

小孩高鐵踢椅背！家長暴怒變互毆

已婚名醫是性變態！常年嫖娼、拍床片當戰績

教導處老師伸手教育！辦公室掀衣摸遍女學生

我很想踢！ 梅西訪日親上火線回應：希望未來還有機會能在香港比賽

「水花消失術」再現江湖！ 全紅嬋世錦賽摘金奪跳水生涯大滿貫

超霸氣公司！　尾牙現場發超4億年終獎

更多熱門

相關新聞

大溪互助社發放現金　警安全維護兼反詐宣導

大溪互助社發放現金　警安全維護兼反詐宣導

台東縣大溪互助社於年節前發放股利，為了守護民眾財產安全大武警分局多良派出所員警至現場安全維護，也藉此機會向現場民眾實施預防詐騙宣導，呼籲民眾小心詐騙集團，提升鄉親們反詐意識。

超霸氣公司！　尾牙現場發超4億年終獎

超霸氣公司！　尾牙現場發超4億年終獎

老闆年終豪撒4.4億現金！員工數多少拿多少

老闆年終豪撒4.4億現金！員工數多少拿多少

「年終36萬」卻決定離職　職業曝全懂了

「年終36萬」卻決定離職　職業曝全懂了

全公司「只有她沒年終」連菜鳥都有！行政妹：像被羞辱

全公司「只有她沒年終」連菜鳥都有！行政妹：像被羞辱

關鍵字：

華為年終分紅獲利員工股利

讀者迴響

熱門新聞

獨／陳沂遭襲！狂男當街揮拳猛揍傷勢曝

國道7撞1死1傷！　駕駛傳「無照講電話」肇事

陳沂遭揍臉4拳「耳肉被撕裂」濺血照曝光！

飛泰國過年前家庭破碎！姊夫悲憤：年要怎麼過

金曲歌王出軌形象直直落！離開10年老東家

遇襲畫面曝！陳沂路邊遭狂男痛毆　急閃仍遭猛踹

繳電話費「發票中100萬」　6人幸運中獎

快檢查！54款除濕機「立即停用」　大牌都上榜

21歲黑衣男狠揍陳沂　「專業打手」3關鍵曝

女留學生魚刺卡喉嚨　在美手術收276萬帳單

快訊／陳沂被揍首發聲：我不好，很害怕！

貼春聯7禁忌誤觸恐破財招陰　最佳時間點曝光

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

6女付費挑戰「限時性愛賽」！新北男分飾多角狂騙

快訊／開車加油「發票中200萬」！　獎落2縣市

更多

最夯影音

更多
柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上
16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面