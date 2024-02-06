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大溪互助社發放現金　大武警安全維護兼反詐宣導

▲大溪互助社發放現金，員警至現場安全維護，也藉此機會向現場民眾實施預防詐騙宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲大溪互助社發放現金，員警至現場維護，也藉此機會向現場民眾宣導反詐騙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣大溪互助社於年節前發放股利，為了守護民眾財產安全大武警分局多良派出所員警至現場安全維護，也藉此機會向現場民眾實施預防詐騙宣導，呼籲民眾小心詐騙集團，提升鄉親們反詐意識。

農曆春節將屆，大溪互助社趁著過年前向社友發放股利，因現場存放大量現金，為了安全起見多良所立即派員前往現場安全維護，讓民眾在領現金時能更加安心，多良所員警也趁此機會向現場民眾宣導反詐騙，講解新型詐騙手法，例如AI深偽(Deepfake)變臉技術等案例教育，告知,在日常生活中如何辨識詐騙，並提醒現場民眾切勿隨意點擊手機簡訊、電子郵件、社群軟體訊息之不明連結，避免個資外洩，若接獲不明來電或可疑電話、簡訊或LINE訊息，一定提高警覺，切勿輕信不明來電指示，這都是詐騙集團慣用的手段，同時也針對農曆春節期間民眾至銀行及郵局兌換新鈔做重點宣導，提醒現場民眾至臨櫃或ATM存領鉅款時，請提高警覺。

大武分局表示，詐騙手法層出不窮，隨著科技發展日新月異，手法也不斷翻新，民眾應隨時保有警覺之心，謹慎求證，切勿輕信來路不明之投資管道，切勿點擊不明的網址及簡訊，如接獲可疑電話、訊息等，可撥打165反詐騙專線，或撥打110報案電話請求協助。

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