　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄消防局年前防火演練　強化老舊建物搶救

▲▼農曆新年即將到來。高雄市政府消防局第二救災救護大隊在春節前夕，在三民區建興路錢櫃ＫＴＶ實施場所自衛消防編組及消防搶救組合訓練。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高雄市政府消防局第二救災救護大隊在春節前夕，在三民區建興路錢櫃ＫＴＶ實施場所自衛消防編組及消防搶救組合訓練。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

農曆新年即將到來，各大賣場、百貨、飯店、KTV等供公眾使用建築物之大型場所，勢必將湧進大量人潮，造成場所用火用電增加，各種災害風險也隨之而來。高雄市政府消防局第二救災救護大隊在春節前夕，於昨(5)日在三民區建興路錢櫃KTV實施場所自衛消防編組及消防搶救組合訓練。

演習現場以模擬火災發生緊急情況之各種搶救對策及作為，並配合場所業者啟動員工自衛消防編組，在火災初期有效通報、應變並引導包廂消費民眾迅速避難疏散，並在第一時間通報消防局前往展開救援，以確保能夠快速、有效地應對任何可能發生的火災事件，並加強場所相關人員的防災意識及提升應變能力。

▲▼農曆新年即將到來。高雄市政府消防局第二救災救護大隊在春節前夕，在三民區建興路錢櫃ＫＴＶ實施場所自衛消防編組及消防搶救組合訓練。（圖／記者吳世龍翻攝）

鑑於本場所建築物原為和春戲院前身，為屋齡已逾40年之老舊複合用途建築物，災害搶救上有相當困難度，故透過本次演練強化對老舊建築物場所之搶救對策、作為及場所本身的火災預防、防火管理功能，熟悉場所內的逃生路線及救災動線，建立場所與消防局間的救災通聯機制，共同守護場所公共安全。

位於台北市林森北路上的錢櫃KTV台北林森店，於2020年4月底發生大火，不幸造成6人死亡、67輕重傷的慘劇。但這只是這十幾年來的其中一件，因為人為的疏忽、設備的老舊甚至是天災等各種因素造成火災層出不窮，場場的大火造成許多家庭破碎。

▲▼農曆新年即將到來。高雄市政府消防局第二救災救護大隊在春節前夕，在三民區建興路錢櫃ＫＴＶ實施場所自衛消防編組及消防搶救組合訓練。（圖／記者吳世龍翻攝）

或許時間久了會撫平傷痛，甚至讓人淡忘種種的教訓，但火災預防需要我們每個人的共同努力。保持警覺，定期檢查電器設備，確認電線狀況，合理使用火源，都是平時可以做的預防措施，並提醒民眾於公眾場所及建築物活動時，建立個人自主避難觀念及相關知識的重要性，並將相關的防災避難知識傳遞給週遭的家人及友人。只有大家共同配合，才能建立更安全的生活環境。

▲▼農曆新年即將到來。高雄市政府消防局第二救災救護大隊在春節前夕，在三民區建興路錢櫃ＫＴＶ實施場所自衛消防編組及消防搶救組合訓練。（圖／記者吳世龍翻攝）

消防局在此呼籲民眾在春節期間，進入公共場所應了解避難逃生動線，災害發生時應留意緊急廣播內容，並配合工作人員引導。

ET快訊
細肩爆乳妹來台賣淫　拍大把鈔票向同鄉炫富
快訊／國軍士官陳屍「菜園納骨塔」
潘若迪抱小S玩「火車便當」！　激情畫面曝光
快訊／陳致中假釋獲准　可回家吃團圓飯
柯建銘批陳昭姿潑婦罵街　「在立院30年沒看過這麼沒禮貌的行為
陳沂本想出國避難　昨天被打至今未闔眼
霸氣總裁刮中100萬！　獎金分紅員工
快訊／鳳梨登記結婚了！　甜娶「秘書」歐菈
北榮昏倒醫開口說話了！激動「謝謝院長」：可以好好過年了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

年節將至　南消一大柳營分隊持續推動企業自主防災演練

高雄消防局年前防火演練　強化老舊建物搶救

埔里警春安超前部署　中山路大城路口科技執法啟用

種下未來的希望！花蓮推動全國唯一六大免費教育政策　科技打造智慧校園

朴子就業中心廠商媒合31家企業　年後提供近500個就業機會

預估湧進大量香客！白沙屯拱天宮新春祈福　交通疏導看過來

春節連假森林火警發生機率高　林保署南投分署籲出遊慎用火

打詐全國第一！　高雄議長康裕成慰勞員警...頒發慰勞金

情人節復古派對重現府中熱區　商圈集章再抽東京來回機票！

台東慢食節「食育餐桌」　4／20卑南遺址公園登場

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

SJ經紀人婚禮「合體銀赫東海熱舞」　強仁也現身…利特失誤秒被噓爆XD

江大成道歉..胡瓜：我看不懂啊　讚胡釋安認愛「處理得很好」

歐陽娣娣參加選秀喊：我來自中國　認「因家人才紅」Cue娜娜全場驚呼

快訊／19歲情侶雙載遭撞飛！2人斷腿...零件碎滿地　驚悚現場曝

陳昭姿批「怎能這樣對我」　柯建銘嗆民眾黨團烙兄弟

年節將至　南消一大柳營分隊持續推動企業自主防災演練

高雄消防局年前防火演練　強化老舊建物搶救

埔里警春安超前部署　中山路大城路口科技執法啟用

種下未來的希望！花蓮推動全國唯一六大免費教育政策　科技打造智慧校園

朴子就業中心廠商媒合31家企業　年後提供近500個就業機會

預估湧進大量香客！白沙屯拱天宮新春祈福　交通疏導看過來

春節連假森林火警發生機率高　林保署南投分署籲出遊慎用火

打詐全國第一！　高雄議長康裕成慰勞員警...頒發慰勞金

情人節復古派對重現府中熱區　商圈集章再抽東京來回機票！

台東慢食節「食育餐桌」　4／20卑南遺址公園登場

君綺醫美助學子奮戰土耳其AI賽場為台灣爭光　期望培育AI科技人才

【廣編】過年打麻將最旺發財金？女網友將紅燒泡麵PO網直呼：男友好離譜阿！

湖人現有陣容足夠奪冠？詹皇：不該我回答　總管忙著「打電話」

竹科太太出軌機率高？他曝「同事綠光罩頂」超慘...一票網友共鳴

消費性市場回溫不如預期　聯詠去年Q4獲利季減16%

厄文傷癒回歸砍23分8助攻　獨行俠賞七六人近7戰6敗

快訊／陳致中申請假釋通過「可回家吃團圓飯」　高雄二監說話了

年節將至　南消一大柳營分隊持續推動企業自主防災演練

通完電話失聯！澎湖士官陳屍「菜園納骨塔」　今被尋獲遺體

00後妹子雪地翻車！淡定從天窗爬出拍照　笑稱：人沒事就好

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

地方熱門新聞

黃色小鴨公仔是中國製　觀光局：非市府商品

春節免費接駁　大溪橋頭-中庄調整池2/11-14營運

農曆年壓力爆表！　可運用三策略照顧自己

桃園景福宮除夕夜「拜頭香」　送好康

南消七大要讓家家戶戶過好年

頑皮世界春節推《龍年特展》探訪龍族世界

年貨大街6條花生糖200元　攤販回應

女臨櫃匯款15萬「理由說不出」潮州警阻詐

2024馬村實驗藝廊「展覽徵件」　7日開跑

給市民過好年　這些單位春節服務不停歇

搶業績！　大江春節連假一站式吃喝玩樂購　　

寒假小小消防員種下防災小種子

新北行動治理前進五股　侯友宜與里長面對面解決問題

邱鎮軍當選苗栗縣立委　苗栗市長4/13補選

更多熱門

相關新聞

我很想踢！ 梅西訪日親上火線回應：希望未來還有機會能在香港比賽

我很想踢！ 梅西訪日親上火線回應：希望未來還有機會能在香港比賽

球王梅西（Lionel Messi）近日訪港風波引來不少迴響，他隨國際邁阿密昨（5日）夜抵達日本，並在今（6）日出席記者會，提及在香港無法上陣之事。

梅西香港行未出賽「3.8萬觀眾狂噓」 飯店百公尺外拉封鎖線防鬧事

梅西香港行未出賽「3.8萬觀眾狂噓」 飯店百公尺外拉封鎖線防鬧事

板橋地王商場空租13年　再啟動「天價租金」曝光

板橋地王商場空租13年　再啟動「天價租金」曝光

紅衣女陳屍飯店！業者搬移體驚覺：肚子有東西在動

紅衣女陳屍飯店！業者搬移體驚覺：肚子有東西在動

台糖販售梅花肉片檢出含瘦肉精台南抽驗15件送驗

台糖販售梅花肉片檢出含瘦肉精台南抽驗15件送驗

關鍵字：

大賣場百貨飯店KTV防火管理

讀者迴響

熱門新聞

獨／陳沂遭襲！狂男當街揮拳猛揍傷勢曝

國道7撞1死1傷！　駕駛傳「無照講電話」肇事

陳沂遭揍臉4拳「耳肉被撕裂」濺血照曝光！

飛泰國過年前家庭破碎！姊夫悲憤：年要怎麼過

金曲歌王出軌形象直直落！離開10年老東家

遇襲畫面曝！陳沂路邊遭狂男痛毆　急閃仍遭猛踹

繳電話費「發票中100萬」　6人幸運中獎

快檢查！54款除濕機「立即停用」　大牌都上榜

女留學生魚刺卡喉嚨　在美手術收276萬帳單

快訊／陳沂被揍首發聲：我不好，很害怕！

貼春聯7禁忌誤觸恐破財招陰　最佳時間點曝光

6女付費挑戰「限時性愛賽」！新北男分飾多角狂騙

21歲黑衣男狠揍陳沂　「專業打手」3關鍵曝

快訊／開車加油「發票中200萬」！　獎落2縣市

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

更多

最夯影音

更多
柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上
16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面