高雄消防局年前防火演練　強化老舊建物搶救

▲▼高雄市政府消防局第二救災救護大隊在春節前夕，在三民區建興路錢櫃ＫＴＶ實施場所自衛消防編組及消防搶救組合訓練。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

農曆新年即將到來，各大賣場、百貨、飯店、KTV等供公眾使用建築物之大型場所，勢必將湧進大量人潮，造成場所用火用電增加，各種災害風險也隨之而來。高雄市政府消防局第二救災救護大隊在春節前夕，於昨(5)日在三民區建興路錢櫃KTV實施場所自衛消防編組及消防搶救組合訓練。

演習現場以模擬火災發生緊急情況之各種搶救對策及作為，並配合場所業者啟動員工自衛消防編組，在火災初期有效通報、應變並引導包廂消費民眾迅速避難疏散，並在第一時間通報消防局前往展開救援，以確保能夠快速、有效地應對任何可能發生的火災事件，並加強場所相關人員的防災意識及提升應變能力。

鑑於本場所建築物原為和春戲院前身，為屋齡已逾40年之老舊複合用途建築物，災害搶救上有相當困難度，故透過本次演練強化對老舊建築物場所之搶救對策、作為及場所本身的火災預防、防火管理功能，熟悉場所內的逃生路線及救災動線，建立場所與消防局間的救災通聯機制，共同守護場所公共安全。

位於台北市林森北路上的錢櫃KTV台北林森店，於2020年4月底發生大火，不幸造成6人死亡、67輕重傷的慘劇。但這只是這十幾年來的其中一件，因為人為的疏忽、設備的老舊甚至是天災等各種因素造成火災層出不窮，場場的大火造成許多家庭破碎。

或許時間久了會撫平傷痛，甚至讓人淡忘種種的教訓，但火災預防需要我們每個人的共同努力。保持警覺，定期檢查電器設備，確認電線狀況，合理使用火源，都是平時可以做的預防措施，並提醒民眾於公眾場所及建築物活動時，建立個人自主避難觀念及相關知識的重要性，並將相關的防災避難知識傳遞給週遭的家人及友人。只有大家共同配合，才能建立更安全的生活環境。

消防局在此呼籲民眾在春節期間，進入公共場所應了解避難逃生動線，災害發生時應留意緊急廣播內容，並配合工作人員引導。