梅西香港行未出賽「3.8萬觀眾狂噓」　飯店百公尺外拉封鎖線防鬧事

▲梅西（Lionel Messi）與母隊前往香港進行表演賽沒登場，滿場球迷噓聲不斷。（圖／CFP）

文／香港01

國際邁阿密與港隊昨（4）日於香港大球場進行表演賽，3.8萬名球迷及一眾高官和政商界名人苦苦等待阿根廷球王梅西（Lionel Messi）上陣一展球技卻慘食白果，球迷最終噓爆離場。昨晚一名操普通話的男球迷，疑情緒激動企圖闖入球隊下榻的富麗敦海洋公園酒店大堂，遭多名男子撳（按）地制服。

▲梅西連熱身衣都沒換，整場坐休息區觀戰。（圖／CFP）

邁阿密球隊預計將於今（5）日下午離港，為慎防有人再衝擊球隊，今早港府派出大批警員在酒店外加強佈防，在酒店出入口外100公尺範圍放置鐵馬及圍起橙帶，多輛警車在現場戒備。

一名身穿國際邁阿密球衣的球迷步近酒店門口，數名警員隨即上前問話，隨後該名球迷獲放行。

▲球迷靠近梅西下塌的飯店遭警方盤問。（圖／香港01）

昨晚一名操普通話的男球迷，疑情緒激動企圖闖入球隊下塌酒店，從藝人劉倬昕（IG: @_samlau_）提供的一條僅約30秒的短片顯示，當時一名操普通話的男子，被多名男子撳在地上，他們多人身穿西裝，其中一人身穿黑色上衣。片段中，聽到有人說「撳住佢，撳住佢」，期間被撳在地面的男子稍有反抗，但終被制服。

穿西裝男子用普通話向他說「你冷靜一點」，該男子曾回覆數句說話，但現場人士聽不懂，只能問，「你說什麼?」之後職員又說「你不能衝，你衝什麼？」被制服男子再說了一兩句，職員則再指「你先冷靜一下！」片段就完結。

▲警方在梅西下塌飯店100公尺外拉封鎖線限制人員進出。（圖／香港01）

酒店方面回應指，就2024年2月4日晚上，有兩名人士於酒店大堂內發生糾纏，酒店職員立即介入，並分隔衝突雙方。事件隨著警方協助調查，現已告一段落。有關事件之調查，一切以警方公布訊息為準。

《香港01》向警方查詢事件。警方回覆指，於4日晚上10時45分接獲酒店職員報案，指一名男子企圖在未經許可的情況下，進入香港仔海洋徑3號一間酒店範圍。警方暫將案件列作「糾紛」跟進，未有人被捕。

【本文獲《香港01》授權轉載。】