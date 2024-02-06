邱鎮軍當選苗栗山線立委　苗栗市長4月13日補選

▲邱鎮軍當選苗栗縣第二選區立委，苗栗縣選委會6日公告苗栗市市長補選投票為4月13日。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市長邱鎮軍1月13日當選苗栗縣第二選區立委，2月1日宣誓就職，因市長所餘任期超過2年，依法將辦理補選，苗栗縣選舉委員會今(6)日召開委員會議，審定第12屆苗栗市市長補選投票為4月13日，目前浮出檯面的競逐者有國民黨籍的縣議員余文忠，及民進黨籍的縣議員徐筱菁。

苗栗縣選舉委員會於2月6日召開委員會議，審定第12屆苗栗市市長補選投票日為113年4月13日，並預計於3月1日發布補選公告，苗栗市選務作業中心將於3月2日起至8日止於苗栗市公所受理領表，並於3月6日起至3月8日止共3日受理候選人登記，補選投票日4月13日(星期六)上午8時至下午4時止。



依地方制度法規定，苗栗市長邱鎮軍辭職日算起3個月內市長必須完成補選，苗栗縣立委第二選區一向為藍營鐵票區，當初邱鎮軍投入立委選戰後，就有不少民代押寶邱會當選，除積極輔選，也勤走基層，為投入市長補選做準備。

國民黨方面，原本有余文忠、楊明燁、鄭碧玉3名縣議員表態競逐，3人同意採電話民調產生候選人，國民黨苗栗縣黨部於2月1、2、3日進行電話民調，4日公布民調結果，由苗栗縣議員余文忠勝出，將報黨中央徵召余文忠參選苗栗市長補選。

民進黨則有縣議員徐筱菁及苗栗市民代表李建宏登記參選，據了解，在苗栗縣議會民進黨團協調後，將推出徐筱菁代表民進黨參加苗栗市長補選。

據傳，國民黨籍的縣議員禹耀東及前苗栗市民代表會主席賴桂煖也有意參選，這2人都將以無黨籍參選；民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥表示，將與主席柯文哲討論是否投入苗栗市長補選，若要參選將由他和前苗栗市代會主席楊喬安擇一參選。