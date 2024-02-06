「橙」心「橙」意鐵馬道　台南下營仁里美化社區作伙來

▲台南市下營仁里里里長姜美芬上任後，與在地里民一同捲起袖子打掃里內街道、公園及台糖下營仁里段鐵馬道周圍環境，在熱心志工一點一滴的努力下，里內環境煥然一新。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

從伸手可及的地方做起，打造仁里後花園，彩繪美化讓仁里環境越來越美麗， 台南市下營仁里里里長姜美芬上任後，與在地居民一起發現社區問題，尋求解決方案，號召環保志工隊，一同捲起袖子打掃里內街道、公園及台糖下營仁里段鐵馬道周圍環境，在熱心志工一點一滴的努力下，里內環境煥然一新。

彩繪仁里段鐵馬道更是讓人眼睛為之一亮！選擇活潑的橙色作為主色調，象徵里長和里民誠心誠意為社區付出，以及共作、共享的精神，更是在地文化的表現與宣傳；透過社區志工綠化、美化的付出，現在成為具有生命力及里民可以運動休憩的仁里後花園。如果您是長年在外地發展的鄉親，今年返鄉過年可能會認不出故鄉喔！

里長姜美芬超強的行動力，加上區公所的支持及指導，爭取到不少相關建設，投入仁里里的道路改建、路段安全設施、水溝清消疏通、鐵馬步道新設運動器材、還有關懷扶弱等工作；讓里民生活更安全便利，明顯提升里民活力及向心力。

新的一年即將到來，下營區長李宗翰及里長姜美芬歡迎大家來下營仁里里走走，感受美好的鄉間風情，也祝賀家家戶戶平安。