女警蹲護欄外拍超速挨批「過年到了」　國道警：增加儀器穩定性

▲國道第七大隊員警被民眾拍下，蹲坐在護欄外，進行測速，挨批「過年到了、不光明磊落」。（圖／翻攝西濱公路路況回報群組）



記者許權毅／台中報導

網路社群近日流傳一組照片，一名國道警察在國3原大甲收費站附近，蹲坐在護欄外，手持測速槍執勤，有民眾批評「過年到了」，認為員警「不光明磊落」，引起討論。國道警察第七大隊今日回應，員警是為增加儀器穩定性，才採蹲坐方式，地點前方800公尺也設置「警52」測速取締標誌，執法無違誤。

國七警方指出，「嚴重超速」一直是警方重點取締違規項目之一，為維持交通秩序及維護用路人行車安全，七大隊平時即不定時不定點，編排員警於多事故路段取締超速違規，目的是在「遏止違規行為，減少交通事故傷亡」，以維護民眾用路的安全保障。

警方強調，依道路交通標誌標線號誌設置規則，「警52」測速取締標誌在高速公路、快速公路應於300公尺至1000公尺前設置。本案員警身著制服，依勤務分配表規劃路段，以手持式雷射測速器在執勤安全、適當地點，採適合方式執行，且於上游約800公尺處（159.5k處），有依規定設置「警52」測速取締標誌，執法均依相關規定並無違誤。

警方呼籲，駕車時應依速限行駛，若超速40公里以上，依照道路交通管理處罰條例第43條第1項第2款規定，處6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，另同條第4項規定處罰車主「吊扣該汽車牌照6個月」。