女臨櫃匯款15萬「理由變變變」　屏東潮州警即時阻詐

▲潮州警方會同行員聯手即時阻止王婦被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮58歲王姓女子到銀行臨櫃欲匯款15萬元，行員主動關懷詢問其用途，她卻說不清楚，趕緊聯絡潮州警方到場處理，警方勸網路交友要小心，以免被騙，她打消匯款念頭，感謝警方及時提醒，否則今年就難過年了。

潮州警分局日前執行執行重要節日安全維護金融機構守望勤務，接獲轄內銀行熱心行員通報女子疑似遭詐騙，立即通知守望員警到場了解，看到王姓女子站在銀行櫃台前，欲匯款新臺幣15萬元，但是匯款理由一變再變 ，一開始說匯款目的是貨款，後來又說是小孩出國留學要用的錢，明顯有異狀，員警向她耐心勸解，網路交友要小心，匯款之前絕對要三思；她才警覺遇到詐騙，停止匯款念領，並一再向警方致謝。

潮州警方表示，農曆春節將近，為守護民眾提領、存款的安全，警方已於日前規劃警力於多處金融機構執行安全守望勤務，防制犯罪穩定治安，讓民眾安心提領存款過好年。春節前後期間，民眾提領款項頻繁，警方呼籲應多加注意自身安全，若發現金融機構周遭有可疑人事，應立即通報金融機構行員，若有發現明顯犯案動機則直接通報守望員警，以避免宵小趁機從事不法行為。

潮州警分局長林明波呼籲，詐騙事件層出不窮，防不勝防，民眾勿輕易相信網路及通訊軟體上的訊息，務必提高警覺性，請保持冷靜、仔細查證，有問題可以諮詢警政署165反詐騙電話，避免被騙。