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社會 社會焦點 保障人權

賣1.1億遊戲點數拒補稅2千萬　大戶嗆「不會再讓你捉到」被管收

▲▼新北邱姓男子賣遊戲點數進帳1.1億餘元，拒不補稅與罰鍰2000萬元，被行政執行署新北分署動用科技工具查出藏身處，拘提到案後聲請法院管收獲准。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲新北邱姓男子（紅色背心）賣遊戲點數進帳1.1億餘元，拒不補稅與罰鍰2000萬元，被行政執行署新北分署拘提到案，聲請法院管收獲准。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名邱姓男子上網賣遊戲點數，1年多的營業額高達1.1億餘元，但逃漏稅1100多萬元須補繳外加罰鍰約900萬元，被移送行政執行署新北分署強制執行，邱男屢傳不到且行蹤飄忽、家人也幫忙掩護，新北分署動用科技工具比對藏身處，日前拂曉拘提邱男到案，邱男喊窮說僅能月繳5000元，還對執行官揚言「以後不會再讓你捉到了」，新北分署聲請新北地院裁定管收獲准，邱男若不拿出誠意，今年農曆春節將在管收所裡度過。

現年50歲的邱男於2016年4月到2017年7月間，透過網路銷售遊戲點數，被國稅局查出他沒依法申請稅籍登記，且1年多的營業額就高達1億1122萬餘元，涉嫌逃漏營業稅640萬餘元、營利事業所得稅140多萬元與綜合所得稅330餘萬元，除須補稅，另裁罰約900萬元罰鍰。

▲▼新北邱姓男子賣遊戲點數進帳1.1億餘元，拒不補稅與罰鍰2000萬元，被行政執行署新北分署動用科技工具查出藏身處，拘提到案後聲請法院管收獲准。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲新北邱姓男子（紅色背心）賣遊戲點數進帳1.1億餘元，拒不補稅與罰鍰2000萬元，被行政執行署新北分署拘提到案，聲請法院管收獲准。（圖／行政執行署新北分署提供）

邱男對總額達2000萬元的積欠稅費置之不理，更預先把自己投保的3份壽險保單要保人變更為自己母親，以免被強制執行解約扣款，2018年8月被移送新北分署強制執行後，索性把自己戶籍遷入戶政事務所，被新北分署通知出面處理仍屢傳不到，家人也推稱不知邱男行蹤。

新北分署查出邱男2016年到2017年賣遊戲點數的進帳，原本存進自己銀行帳戶，他的母親與前妻曾領走1000多萬元，其中170多萬元還清母親的銀行借款，其餘流向不明，被裁處補稅罰鍰後，邱男改用前妻戶頭收帳、獲利1000多萬元，其中700萬元提領現金同樣不知去向，5年來僅扣到邱男4000多元存款。

新北分署去年（2023年）4月首度取得法院核發拘票，3度出動逮人都撲空，現任分署長黃立維去年9月從高檢署檢察官轉任後，藉由本身嫻熟科技偵辦技術的專長，動用科技工具反覆分析邱男藏身處，搭配地毯式訪查縮小範圍，再度取得法院核發拘票，日前第3次拂曉出擊，在邱男租住套房的社區大門前將他拘提到案。

▲▼新北邱姓男子賣遊戲點數進帳1.1億餘元，拒不補稅與罰鍰2000萬元，被行政執行署新北分署動用科技工具查出藏身處，拘提到案後聲請法院管收獲准。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲新北分署製作「小知識」，說明強制執行如何拘提當事人。（圖／行政執行署新北分署提供）

邱男喊窮說自己名下無財產，每月僅能繳還5000元，新北分署不相信，以邱男顯有履行義務可能卻故不履行，且有隱匿或處分應供執行財產情事，又拒未提出合理清償方案等為由，聲請新北地院裁定管收邱男獲准，為期3個月，必要時得延長1次3個月。

由於農曆春節將近，邱母被通知到新北分署協助兒子商談清償事宜，態度鬆動想償還部分款項，好讓兒子能回家過年，但邱男不同意，中斷協商把母親趕走，還私下對執行官揚言「「 以後不會再讓你捉到了」等語，新北分署將持續勸說，並呼籲民眾誠實納稅，勿心存僥倖，輕忽強力追討惡意欠稅的辦案能量。

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