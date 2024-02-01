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社會 社會焦點 保障人權

收入千萬卻滯欠1256萬廢棄物清理費　工程行老闆故意擺爛遭管收

▲台南60歲顏姓子因違規堆置廢棄物，積欠代履行清理費用新台幣1247萬餘元不繳，行政執行官認他故意不繳而向法院聲請管收獲准。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南60歲顏姓子因違規堆置廢棄物，積欠代履行清理費用新台幣1247萬餘元不繳，行政執行官認他故意不繳而向法院聲請管收獲准。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南60歲顏姓子因違規堆置廢棄物，經台南市環保局依廢棄物清理法規定，預估代履行清理費用新台幣1256萬1037元，命顏男限期繳納，因逾期未繳納被移送行政執行署台南分署強制執行，迄今僅清償9萬元，尚欠金額為1247萬餘元，執行官查得他2家工程行收入1千多萬元，認故意不繳而向法院聲請管收獲准。

行政執行官黃姿穎調查發現，顏男名下雖僅有1部老舊汽車，但卻成立2家由其實際經營之工程行。顏男於2021年11月間收受本案處分書後，自其實際經營之2家工程行的銀行存款帳戶中合計提領金額1千多萬元，卻未用來清償欠款，執行官訊問其資金流向，顏男辯稱不清楚，要問他的太太，執行官訊問顏妻時，顏妻則回覆係清償貸款、支付生活費用等語為由，未合理說明未繳納欠費之原因。又執行官查得，顏男實際經營之2家工程行於2021年至2022年間銷售額合計高達1千多萬元，執行官訊問時，顏男答稱營業額雖高，但要繳納貸款，惟未提出相關資料佐證。

顏男於2024年1月31日上午經行政執行官通知到場說明，執行官訊問後，認定顏男符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」之管收事由，當場留置顏男，並將顏男移送台南地院聲請管收，法官開庭審理後，於31日下午5時21分裁定准予管收，並解送台南看守所附設管收所。

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