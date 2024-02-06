　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨中評會今談廢票案　陳昭姿將視訊參與！爆柯文哲對她說這句⋯

▲▼柯文哲 陳昭姿 出席民眾黨晨會 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳昭姿出席民眾黨團會議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立法院2月1日舉行正副院長選舉，民眾黨立委陳昭姿因選票誤沾印泥，使擔任主席的柯建銘宣布為無效票；5日下午朝野協商時，民眾黨團也提出臨時動議，認為議事錄記載有意見，另民眾黨6日上午也將召開中評會討論此事。陳昭姿表示，自己會向中評會做詳細說明，「把事實說出來」；另也提及黨主席柯文哲是相信她的。

柯文哲今早7時30分在立院民眾黨團辦公室與8名立委開會，據了解，將討論立法院2月20日開議後，第一次質詢行政院長、各部會首長的議題方向；但除此之外，民眾黨中評委今上午也將召開臨時中評會，討論陳昭姿手誤沾印泥，進而造成無效票的疏失案，陳昭姿預計在黨團視訊參與中評會。

柯文哲約上午7時22分左右到達黨團，被問到中評會相關問題，僅說中評會是獨立單位，自己不會有任何指示。而比柯文哲更早抵達黨團準備開會的陳昭姿，也於受訪時主動表示，無論如何自己仍有疏失，但監票員、立委林國成覺得現場不符合程序正義，所以5日在立法院黨團協商中提出臨時動議，且自己也基於負責任態度，日前就辭掉黨團幹事長，「我是主動辭掉幹事長，也主動願意向中評委報告。」

▲▼柯文哲 陳昭姿 出席民眾黨晨會 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲出席黨團會議。（圖／記者屠惠剛攝）

至於如何跟中評委做說明？陳昭姿提及，自己將在辦公室視訊會議做詳細說明，就是把事實講出來，因為那是無心之過，所以黨團5日才提臨時動議，希望修正議事錄，除了林國成早已表達現場2名監票員認為有效票，且之後回來發現該票也不符合無效票或廢票的6點規定，所以才希望要求更正，而院長韓國瑜也裁示在開議第一天可提書面報告。

陳昭姿強調，民進黨團總召柯建銘對她事後的猜測，包括向媒體稱「陳昭姿蓋不下去才跑票」，裡面沒有一句話是真實的，而且都很中傷她，「我沒有蓋不下去，我是心甘情願蓋下印章。」自己的人生沒有作假這件事，人生字典只有誠實以對。

媒體追問，會不會擔心被中評委要求辭掉立委？陳昭姿說，因為這是一個疏失與事實，如果是蓄意行為，當然是不可原諒，但自己覺得不是，黨團也完全信任跟了解。」

被問到柯文哲有無咎責什麼事情？陳昭姿回應，「柯主席相信我，其實他也告訴我，他人生遭遇到很多不實猜測，他說『如果你這算第一次，我自己大概超過第一百次了』。」但自己有疏失是事實，所以也誠實面對。

▲▼柯文哲 陳昭姿 出席民眾黨晨會 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
遭飛機輾斃！　香港機場驚見男屍
NET商場爭議　謝國樑關閉臉書留言：有企業透過機器人攻擊
貼春聯7禁忌誤觸恐破財招陰　最佳時間點曝光！做對旺整年
罵柯建銘「怎可這樣對我」　陳昭姿曝原因：我的人生字典沒有不誠
獨／陳沂遭襲！　狂男當街揮拳猛揍
國道7撞1死1傷！　駕駛傳「無照講電話」肇事：過不了只能自殺
家開宮廟！尪婚後逼她當乩童：妳身材好　還想拍片人妻崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

NET商場爭議還在燒　謝國樑關閉臉書留言：有企業透過機器人攻擊

昨罵柯建銘「怎可這樣對我」　陳昭姿曝原因：我的人生字典沒有不誠實

民眾黨中評會今談廢票案　陳昭姿將視訊參與！爆柯文哲對她說這句⋯

快訊／王婉諭宣布參選決策委員　喊再拚一次：不能接受台灣失去時力

快訊／民進黨提告求償100萬　黃揚明「深感榮幸」5點聲明回應

分析柯文哲敗選至今問題　黃暐瀚：想贏要真正做到「理性務實科學」

國民黨尾牙大啖龍蝦烏魚子　韓國瑜現身高歌「我們都是一家人」

快訊／開出8位數字爭立院龍頭？　民進黨告黃揚明「求償100萬」

為廢票爆口角！陳昭姿批「怎能這樣對我」　柯建銘嗆民眾黨團烙兄弟

觀察／韓國瑜初登板身段軟Q　藍綠白「給足面子」各退一步

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

江大成道歉..胡瓜：我看不懂啊　讚胡釋安認愛「處理得很好」

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

快訊／19歲情侶雙載遭撞飛！2人斷腿...零件碎滿地　驚悚現場曝

國1彰化嚴重事故！2轎車變形「皺成一團」　駕駛受困搶救中

長髮正妹行李箱突然「狂震」臉秒漲紅　羞恥掩面狂摸：關不了！

歐陽娣娣參加選秀喊：我來自中國　認「因家人才紅」Cue娜娜全場驚呼

NET商場爭議還在燒　謝國樑關閉臉書留言：有企業透過機器人攻擊

昨罵柯建銘「怎可這樣對我」　陳昭姿曝原因：我的人生字典沒有不誠實

民眾黨中評會今談廢票案　陳昭姿將視訊參與！爆柯文哲對她說這句⋯

快訊／王婉諭宣布參選決策委員　喊再拚一次：不能接受台灣失去時力

快訊／民進黨提告求償100萬　黃揚明「深感榮幸」5點聲明回應

分析柯文哲敗選至今問題　黃暐瀚：想贏要真正做到「理性務實科學」

國民黨尾牙大啖龍蝦烏魚子　韓國瑜現身高歌「我們都是一家人」

快訊／開出8位數字爭立院龍頭？　民進黨告黃揚明「求償100萬」

為廢票爆口角！陳昭姿批「怎能這樣對我」　柯建銘嗆民眾黨團烙兄弟

觀察／韓國瑜初登板身段軟Q　藍綠白「給足面子」各退一步

張天愛遭爆事業走下坡！全因「公開前男友劈腿音檔」　3字回譙狗仔

香港飛機拖車人員慘死！　疑遭「飛機輾斃」陳屍停機坪

可以寄杯、冷熱任選！　超商「美式、拿鐵買6送6」只有今天

NET商場爭議還在燒　謝國樑關閉臉書留言：有企業透過機器人攻擊

女友與好友「上床連結」綠男持刀割情敵耳朵　通緝身分曝光

傳大谷翔平將登韓綜　擔任《大長今》李英愛脫口秀首位嘉賓

桃園秘境小屋「2千株櫻花」50元看到飽！初二開園　咖哩飯期間限定

改款「新HONDA HR-V休旅」4月登場！外觀整容、油電當主力

蝦子剛浮到嘴邊卻飄走！　螃蟹原地傻眼「頭歪嘴斜」像是快哭了

2026世足決賽在紐約！　8強賽起都在美國舉行

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

政治熱門新聞

即／王婉諭宣布　參選時力決策委員

民進黨提告　黃揚明5點回應

昨罵柯建銘「怎可這樣對我」　陳昭姿曝原因

國民黨尾牙菜色曝光！　韓國瑜現身高唱原住民情歌

分析柯文哲敗選至今問題　黃暐瀚：想贏要真正做到「理性務實科學」

中評會今談廢票案　陳昭姿將視訊參與

立院黨團協商　綠白為廢票爆口角

民進黨告黃揚明傷害名譽　「求償100萬」

觀察／韓國瑜初登板　藍綠白「給足面子」

王世堅曬愛貓自拍大談養貓經　網讚：鐵漢柔情

賴清德昔警衛室主任謝靜華酒醉吻女　國安局調查「違法就送辦」

柯營求償百萬　吳崢「恐破產」批轉移焦點

嘆韓國瑜當立法院長「社會譁然」　他：未來將比陳水扁時期還險峻

徐巧芯稱「瘦肉精驗22次」　綠委諷：台中說6次「其餘的16次呢」？

更多熱門

相關新聞

分析柯文哲敗選至今問題　黃暐瀚：想贏要真正做到「理性務實科學」

分析柯文哲敗選至今問題　黃暐瀚：想贏要真正做到「理性務實科學」

2024總統大選落幕，民眾黨主席柯文哲最後以369萬票惜敗，選後也出現不少檢討聲音。媒體人黃暐瀚5日就在臉書點出柯文哲及民眾黨內問題，強調「面對問題，才能解決問題」，柯文哲若真的想贏，他所提倡的「理性、務實、科學」要真的做到，才有可能。

立院黨團協商　綠白為廢票爆口角

立院黨團協商　綠白為廢票爆口角

快訊／韓國瑜主持綠藍白喬開議日！　拍板立法院2／20開議

快訊／韓國瑜主持綠藍白喬開議日！　拍板立法院2／20開議

柯營求償百萬　吳崢「恐破產」批轉移焦點

柯營求償百萬　吳崢「恐破產」批轉移焦點

顧爾德／「沐猴而冠」之後的國會三個演義

顧爾德／「沐猴而冠」之後的國會三個演義

關鍵字：

民眾黨中評會陳昭姿柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

獨／陳沂遭襲！狂男當街揮拳猛揍傷勢曝

金曲歌王出軌形象直直落！離開10年老東家

繳電話費「發票中100萬」　6人幸運中獎

快訊／開車加油「發票中200萬」！　獎落2縣市

6女付費挑戰「限時性愛賽」！新北男分飾多角狂騙

女留學生魚刺卡喉嚨　在美手術收276萬帳單

貼春聯7禁忌誤觸恐破財招陰　最佳時間點曝光

YTR入侵鐵軌拍火車　遭另列火車輾斃

說謊很難被識破三大星座！

大媽吵架裝死　結局變「3P疊疊樂」

「0度線」來了！專家曝：春節「這2天」將跌破7度

即／19歲情侶遭左轉車撞飛　2人斷腿驚悚現場曝

台南+9為1000元圍毆！她遭棒打、重摔

即／王婉諭宣布　參選時力決策委員

中國「千股跌停」　上市公司勸：放下執念

更多

最夯影音

更多
柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上
16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

江大成道歉..胡瓜：我看不懂啊　讚胡釋安認愛「處理得很好」

江大成道歉..胡瓜：我看不懂啊　讚胡釋安認愛「處理得很好」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面