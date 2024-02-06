民眾黨中評會今談廢票案　陳昭姿將視訊參與！爆柯文哲對她說這句⋯

▲陳昭姿出席民眾黨團會議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立法院2月1日舉行正副院長選舉，民眾黨立委陳昭姿因選票誤沾印泥，使擔任主席的柯建銘宣布為無效票；5日下午朝野協商時，民眾黨團也提出臨時動議，認為議事錄記載有意見，另民眾黨6日上午也將召開中評會討論此事。陳昭姿表示，自己會向中評會做詳細說明，「把事實說出來」；另也提及黨主席柯文哲是相信她的。

柯文哲今早7時30分在立院民眾黨團辦公室與8名立委開會，據了解，將討論立法院2月20日開議後，第一次質詢行政院長、各部會首長的議題方向；但除此之外，民眾黨中評委今上午也將召開臨時中評會，討論陳昭姿手誤沾印泥，進而造成無效票的疏失案，陳昭姿預計在黨團視訊參與中評會。

柯文哲約上午7時22分左右到達黨團，被問到中評會相關問題，僅說中評會是獨立單位，自己不會有任何指示。而比柯文哲更早抵達黨團準備開會的陳昭姿，也於受訪時主動表示，無論如何自己仍有疏失，但監票員、立委林國成覺得現場不符合程序正義，所以5日在立法院黨團協商中提出臨時動議，且自己也基於負責任態度，日前就辭掉黨團幹事長，「我是主動辭掉幹事長，也主動願意向中評委報告。」

▲柯文哲出席黨團會議。（圖／記者屠惠剛攝）

至於如何跟中評委做說明？陳昭姿提及，自己將在辦公室視訊會議做詳細說明，就是把事實講出來，因為那是無心之過，所以黨團5日才提臨時動議，希望修正議事錄，除了林國成早已表達現場2名監票員認為有效票，且之後回來發現該票也不符合無效票或廢票的6點規定，所以才希望要求更正，而院長韓國瑜也裁示在開議第一天可提書面報告。

陳昭姿強調，民進黨團總召柯建銘對她事後的猜測，包括向媒體稱「陳昭姿蓋不下去才跑票」，裡面沒有一句話是真實的，而且都很中傷她，「我沒有蓋不下去，我是心甘情願蓋下印章。」自己的人生沒有作假這件事，人生字典只有誠實以對。

媒體追問，會不會擔心被中評委要求辭掉立委？陳昭姿說，因為這是一個疏失與事實，如果是蓄意行為，當然是不可原諒，但自己覺得不是，黨團也完全信任跟了解。」

被問到柯文哲有無咎責什麼事情？陳昭姿回應，「柯主席相信我，其實他也告訴我，他人生遭遇到很多不實猜測，他說『如果你這算第一次，我自己大概超過第一百次了』。」但自己有疏失是事實，所以也誠實面對。